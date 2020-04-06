快訊

直播／今確診4歲童遭爺奶傳染！幼兒園停課兩周、匡列175位接觸者

新增9例境外移入英美為主 累計57名確診者隔離

因應疫情 北市良民證申請暫取消快速發證

聯合報 / 記者廖炳棋/台北即時報導
因應疫情來襲，台北市良民證申請暫時取消快速發證服務，警方呼籲多利用網路申請。記者廖炳棋/翻攝
因應疫情來襲，台北市良民證申請暫時取消快速發證服務，警方呼籲多利用網路申請。記者廖炳棋/翻攝

北市警察局受理民眾申請俗稱「良民證」的「警察刑事紀錄證明」件數，向來是全國之冠，2019年受理件數就有15萬3785件，過去民眾跑到北市警局臨櫃，或以郵寄、傳真、網路及手機APP等5種多元申辦方式辦理，尤其北市警局提供現場2小時快速發證（限無刑案紀錄者）服務，高效率讓多數民眾跑到現場辦理，市民也普多好評。

但台北市警局鑒於目前全球新型冠狀肺炎疫情日漸升溫，民眾到警察局申辦警察刑事紀錄證明書，將導致等候人潮聚集，不符合中央疫情指揮中心建議目前應保持1.5公尺以上的社交距離，因此警察局從4月9日（星期四）起，暫時不提供現場2小時快速發證服務，以降低群聚交叉感染的疫情風險。

警察局呼籲民眾可先利用網路申請，方便快捷可免現場等候，繳驗證件、收費、領證一次完成。另外依據警察刑事紀錄證明核發條例第5條規定，受理機關應於受理申請的次日起3個工作日核發警察刑事紀錄證明，至於警察局現場件調整領證時間為2個工作日，申請後2日仍須到警察局領證，有需求的民眾應提早申辦。警察局呼籲，防疫當前，請市民朋友共體時艱，配合防疫措施，確保健康平安。

「警察刑事紀錄證明」線上申辦資訊請到警政署、台北市政府市民服務大平台或警察局官網查詢。如有疑問，非例假日星期一至星期五，上午8:30至17:00可撥打專線：02-23817494、02-23752105。

因應疫情來襲，台北市良民證申請暫時取消快速發證服務，警方呼籲多利用網路申請。記者廖炳棋/翻攝
因應疫情來襲，台北市良民證申請暫時取消快速發證服務，警方呼籲多利用網路申請。記者廖炳棋/翻攝

警察 北市 疫情

延伸閱讀

清明連假後防疫檢討 屏東業者戰戰兢兢：不為生意冒風險

防疫和經濟都重要 陳時中：若矛盾會以防疫優先

台北市居家隔離、檢疫補助七千元 即日起線上申請

北市推千人防疫就業方案 上千名額不到1天就秒殺

相關新聞

台南再傳男子多次趴趴走 但相關單位都拿他沒辦法

台南再傳趴趴走個案，而且多次離家到附近散步、購物，引發附近民眾恐慌，紛紛提出檢舉，但這名男子故意躲避稽查，專挑半夜出門，...

醫用口罩囤偷騙、散布疫情假訊息 中檢辦13案押1人

新冠肺炎疫情升溫，各地都傳出有民眾在網路等社群散布不實訊息，囤積、竊盜口罩的情形，台中地檢署上月底接獲高檢署指示，啟動「...

旗津約60歲男性浮屍僅剩一顆門牙 高雄港警尋民眾指認

高雄港務警察總隊前天在旗津渡輪站附近海域，發現一具年約60歲的男性浮屍，由於他身上未攜帶證件，警方公布身分特徵，盼家屬出...

趁著疫情「打劫」 女子網路賣口罩涉詐騙50萬元

新冠（武漢）肺炎疫情持續發燒，台中市陳姓女子（20歲）今年2、3月間涉嫌在網路「賣空」口罩詐騙，還隨著疫情發展，單價從5...

知名律師被機車擦撞車尾 談不攏和解金遭訴

知名律師、台北市前市議員魏憶龍，去年6月間開車行經北市金華街巷子及愛國東路時，被一名機車騎士擦撞車尾，女騎士倒地受傷送醫...

未仲介土地索佣金 大媽恐嚇台中建商「大限已到」

台中市趙姓女子從事土地仲介，曾介紹北屯區某塊土地給劉姓知名建商，但劉並未與趙女簽約，也未詢問趙女，劉後來透過其他管道成交...

影／女娃急著體驗世界 警消騎樓圍臨時產房

台中市南區黃姓孕婦昨天中午在婆婆的陪同下，準備到醫院待產，未料肚中女嬰急著體驗世界，直接在街頭破水，台中市信義消防分隊員...

居家檢疫趴趴走到台南 搭高鐵罪加一等

桃園市長鄭文燦今天上午主持專案會議，針對2日中壢區一名謝姓居家檢疫者竟搭高鐵南下台南，在外趴釙走超過7小時個案進行討論，...

影／獨登高山違反規定 台中消防救出2獨攀男 1人被開罰

台中市消防局第二救災救護大隊昨天發生二件獨自登山男子途中迷路又失溫，消防員冒雨急救援，今天凌晨順利完成任務，其中一人獨攀...

蘭嶼深潛男吐血 黑鷹後送就醫

台中市32歲藍姓男子前天傍晚在蘭嶼從事深潛，浮出水面後意外吐血，昨天一早由空勤黑鷹直升機後送台東馬偕就醫，生命跡象穩定，已轉院到衛福部立台中醫院治療。

黃蝶翠谷冒火 延燒一天未熄

高雄美濃黃蝶翠谷山區林地四日下午起火燃燒，火勢延燒超過廿四小時，至昨天仍未撲滅；起火處是林務局旗山事業區林班地，沒有住家，但消防車無法抵達，搶救困難，林務局昨天緊急申請空勤隊直升機從空中協助灑水控制火勢，今天繼續進行地面殘火處理。

紅色轎車衝入大樓轎車電梯大門 轎車翻覆女駕駛脫困

台南市東區長榮路一段皇后大道大樓，昨天晚上10時29分發生一輛紅色轎車衝入大樓一樓轎車電梯大門後，轎車掉入地下三樓，轎車...

熱門新聞

台南再傳男子多次趴趴走 但相關單位都拿他沒辦法

台南PUB駐唱女歌手車禍亡 友人徵求行車記錄器畫面

不滿店員服務態度差 男用餐揮塑鋼刀傷人

在北市教師研習中心看A片打手槍 市府官員遭起訴

影／空中防疫喊話 台南玉井警分局今出動無人機

父機車載肢障兒返家 山路上出意外雙亡

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。