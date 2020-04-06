因應疫情 北市良民證申請暫取消快速發證
台北市警察局受理民眾申請俗稱「良民證」的「警察刑事紀錄證明」件數，向來是全國之冠，2019年受理件數就有15萬3785件，過去民眾跑到北市警局臨櫃，或以郵寄、傳真、網路及手機APP等5種多元申辦方式辦理，尤其北市警局提供現場2小時快速發證（限無刑案紀錄者）服務，高效率讓多數民眾跑到現場辦理，市民也普多好評。
但台北市警局鑒於目前全球新型冠狀肺炎疫情日漸升溫，民眾到警察局申辦警察刑事紀錄證明書，將導致等候人潮聚集，不符合中央疫情指揮中心建議目前應保持1.5公尺以上的社交距離，因此警察局從4月9日（星期四）起，暫時不提供現場2小時快速發證服務，以降低群聚交叉感染的疫情風險。
警察局呼籲民眾可先利用網路申請，方便快捷可免現場等候，繳驗證件、收費、領證一次完成。另外依據警察刑事紀錄證明核發條例第5條規定，受理機關應於受理申請的次日起3個工作日核發警察刑事紀錄證明，至於警察局現場件調整領證時間為2個工作日，申請後2日仍須到警察局領證，有需求的民眾應提早申辦。警察局呼籲，防疫當前，請市民朋友共體時艱，配合防疫措施，確保健康平安。
「警察刑事紀錄證明」線上申辦資訊請到警政署、台北市政府市民服務大平台或警察局官網查詢。如有疑問，非例假日星期一至星期五，上午8:30至17:00可撥打專線：02-23817494、02-23752105。
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