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趁著疫情「打劫」 女子網路賣口罩涉詐騙50萬元

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
口罩網購詐騙案頻傳，苗栗縣警局刑警大隊今天宣布查獲陳女在網路涉嫌「賣空」，上百人受騙。記者范榮達／攝影
口罩網購詐騙案頻傳，苗栗縣警局刑警大隊今天宣布查獲陳女在網路涉嫌「賣空」，上百人受騙。記者范榮達／攝影

新冠（武漢）肺炎疫情持續發燒，台中市陳姓女子（20歲）今年2、3月間涉嫌在網路「賣空」口罩詐騙，還隨著疫情發展，單價從5元攀升到10元，苗栗警方今天宣布偵破，清查有上百人受騙，不法所得逾50萬元，她辯稱上手廠商訂貨沒有來，也匯出部分貨款，自己也是受騙被害人，全案進一步調查中。

苗栗縣警局刑警大隊上月底接獲報案，聯合警政署刑事警察局中部打擊犯罪中心、台中市政府警察局霧峰分局等單位，組成專案小組查出陳女臉書平台在網路PO文販售口罩的訊息，再私下LINE聯繫匯款到指定帳戶，陳女遲遲未出貨，買家驚覺遭騙。

警方報請苗栗地檢署指揮偵辦，調閱監視器影像，鎖定陳女涉案，為避免更多民眾受害，影響防疫政策，4月1日拘提陳女到案，清查有上百人被害，詐騙金額逾50萬元，已有30多人報案，其中有被害人網購1大箱1萬4000元，結果有去無回，全案凍結陳女帳戶，依詐欺罪嫌移請苗栗地檢署偵辦。。

口罩網購詐騙案頻傳，苗栗縣警察局長翁群能3點提醒民眾注意不要被騙，包括口罩實名制「不會」透過電話聯絡；口罩實名制「不會」用簡訊通知繳費或發送包裹查詢連結；「不要」透過社群網站或通訊軟體購買口罩。

翁群能說，詐騙集團會利用口罩實名制2.0預購的等待期，隨機撥打電話給民眾，謊稱預購系統出現資料錯誤，要求民眾提供個人資料或按照指示，前往ATM進行操作，民眾若接到陌生電話聯繫預購口罩事宜，請立刻掛斷，並撥打165反詐騙專線查證。

此外，民眾使用口罩實名制2.0申請購買口罩後，健保署僅會透過電子郵件通知民眾付款，付款完成後，則會以口罩實名制專用簡訊號碼0911516622、0935120188、0961591512、0906174797、0971886019、0954000362、0903448084，發送簡訊通知民眾前往指定超商門市領取口罩，不會使用其他門號發送簡訊，更不會在簡訊中夾帶網路連結要求民眾點選。

刑事局165反詐騙專線今年已接獲多起民眾網購口罩遭詐騙案件，其中近7成、215件都發生在臉書，臉書不是購物平台，未提供任何安全交易機制，民眾如有網購口罩需求，應選擇商譽良好的正規購物平台，並拒絕透過通訊軟體私下交易，較有保障。

口罩 詐騙集團 網購

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