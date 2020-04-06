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知名律師被機車擦撞車尾 談不攏和解金遭訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導
知名律師、台北市前市議員魏憶龍，去年6月間開車行經北市金華街巷子及愛國東路時，擦撞一名機車騎士車尾，害得女騎士倒地送醫。圖／本報資料照。
知名律師、台北市前市議員魏憶龍，去年6月間開車行經北市金華街巷子及愛國東路時，擦撞一名機車騎士車尾，害得女騎士倒地送醫。圖／本報資料照。

知名律師、台北市前市議員魏憶龍，去年6月間開車行經北市金華街巷子及愛國東路時，被一名機車騎士擦撞車尾，女騎士倒地受傷送醫。檢警送鑑定認為肇事主責是魏男，經移付調解，雙方談不攏和解金，台北地檢署今依過失傷害罪嫌起訴魏。

魏憶龍曾擔任八里雙屍命案死者家屬的告訴代理人。檢警調查，去年6月29日下午1點08分，魏開車從金華街183巷由北往南行，同時賴姓女騎士從愛國東路從西往東騎。賴女卻不慎擦撞到魏男的車尾，當場摔倒在地；魏趕緊報警、叫救護車，將傷患送往和平醫院救治。

事後，檢警將車禍送鑑定，報告顯示魏行經閃紅燈口卻未停止、見橫向沒車才起步，而賴女行經閃黃燈口有暫停查看，雖然雙方都有過失，但認定肇事主責是魏。

雙方私下曾在魏的律師事務所談和解，但魏認為自己的賓士車也有受損，不願意全部賠償賴女開價的2、3萬元機車修理、醫療等費用，因此談不妥和解。

檢方將雙方移付調解，仍無法成局，檢方調查後，認定魏憶龍是支線不讓幹線，且行經閃光路口未減速慢行，今過失傷害罪將他起訴。

傷害罪 北市 機車騎士

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