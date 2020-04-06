聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／女娃急著體驗世界 警消騎樓圍臨時產房
台中市南區黃姓孕婦昨天中午在婆婆的陪同下，準備到醫院待產，未料肚中女嬰急著體驗世界，直接在街頭破水，台中市信義消防分隊員趕抵，拉起救護棉被，在騎樓設起臨時產房，順利替黃女接生。負責接生的隊員都說「這是人生的第一次，希望女嬰平安長大」。
台中市救災救護第七大隊信義分隊昨天中午獲報，黃姓孕婦（24歲）在南區復興路、學府路破水、準備臨盆，因此趕緊派遣隊員周厚誠、蔡政佑駕救護車前往救援，隊員到場後發現，女嬰的頭部已露出產道，趕不及送到醫院，評估後認定需在街頭直接接生，因此隊員請現場協勤的警員拉起救護棉被，充當帷幕保護民眾隱私。
兩名消防隊員拿出急產專用生產包，引導黃女生產，生產時兩名隊員檢查女嬰是否有臍帶繞頸的狀況，使用臍帶夾夾住臍帶兩端，將女嬰口、鼻黏液吸出，最後以毛毯包覆嬰兒使其保暖，進行各項生命徵象評估，兩隊員期間不忘照顧黃女情緒，讓黃女安心，展現專業救護技術，黃女順利產下女嬰後，由救護車送往衛福部台中醫院照料。
負責接生的周、蔡二人都未婚，兩人說，第一次遇到救護急產勤務，當時只有想著要讓母女平安，憑藉著平時的訓練，在人來人往的騎樓順利完成接生任務，原本緊繃的情緒，也在女嬰誕世時，化為感動與喜悅，希望女嬰能夠「平安、健康長大」。
當時負責現場協勤的第三警分局正義所警員梁嘉宏、朱君涵說，還沒結婚，從警以來，每天接觸到的奇奇怪怪案件也不少，但卻是第一次接到協助產婦的案件，看到產婦的狀況時，第一時間有些緊張，但知道只有自己先沉住氣，才能好好協助民眾，看到女嬰誕生的瞬間也很感動。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言