影／女娃急著體驗世界 警消騎樓圍臨時產房

台中市南區黃姓孕婦昨天中午在婆婆的陪同下，準備到醫院待產，未料肚中女嬰急著體驗世界，直接在街頭破水，台中市信義消防分隊員趕抵，拉起救護棉被，在騎樓設起臨時產房，順利替黃女接生。負責接生的隊員都說「這是人生的第一次，希望女嬰平安長大」。

台中市救災救護第七大隊信義分隊昨天中午獲報，黃姓孕婦（24歲）在南區復興路、學府路破水、準備臨盆，因此趕緊派遣隊員周厚誠、蔡政佑駕救護車前往救援，隊員到場後發現，女嬰的頭部已露出產道，趕不及送到醫院，評估後認定需在街頭直接接生，因此隊員請現場協勤的警員拉起救護棉被，充當帷幕保護民眾隱私。

兩名消防隊員拿出急產專用生產包，引導黃女生產，生產時兩名隊員檢查女嬰是否有臍帶繞頸的狀況，使用臍帶夾夾住臍帶兩端，將女嬰口、鼻黏液吸出，最後以毛毯包覆嬰兒使其保暖，進行各項生命徵象評估，兩隊員期間不忘照顧黃女情緒，讓黃女安心，展現專業救護技術，黃女順利產下女嬰後，由救護車送往衛福部台中醫院照料。

負責接生的周、蔡二人都未婚，兩人說，第一次遇到救護急產勤務，當時只有想著要讓母女平安，憑藉著平時的訓練，在人來人往的騎樓順利完成接生任務，原本緊繃的情緒，也在女嬰誕世時，化為感動與喜悅，希望女嬰能夠「平安、健康長大」。