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影／女娃急著體驗世界 警消騎樓圍臨時產房

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導
台中市信義消防分隊昨天在南區復興路、學府路，替黃姓孕婦接生，讓女嬰順利誕世，警消用棉被充當緊急產房，維護黃女隱私。記者陳宏睿／翻攝
台中市信義消防分隊昨天在南區復興路、學府路，替黃姓孕婦接生，讓女嬰順利誕世，警消用棉被充當緊急產房，維護黃女隱私。記者陳宏睿／翻攝

台中市南區黃姓孕婦昨天中午在婆婆的陪同下，準備到醫院待產，未料肚中女嬰急著體驗世界，直接在街頭破水，台中市信義消防分隊員趕抵，拉起救護棉被，在騎樓設起臨時產房，順利替黃女接生。負責接生的隊員都說「這是人生的第一次，希望女嬰平安長大」。

台中市救災救護第七大隊信義分隊昨天中午獲報，黃姓孕婦（24歲）在南區復興路、學府路破水、準備臨盆，因此趕緊派遣隊員周厚誠、蔡政佑駕救護車前往救援，隊員到場後發現，女嬰的頭部已露出產道，趕不及送到醫院，評估後認定需在街頭直接接生，因此隊員請現場協勤的警員拉起救護棉被，充當帷幕保護民眾隱私。

兩名消防隊員拿出急產專用生產包，引導黃女生產，生產時兩名隊員檢查女嬰是否有臍帶繞頸的狀況，使用臍帶夾夾住臍帶兩端，將女嬰口、鼻黏液吸出，最後以毛毯包覆嬰兒使其保暖，進行各項生命徵象評估，兩隊員期間不忘照顧黃女情緒，讓黃女安心，展現專業救護技術，黃女順利產下女嬰後，由救護車送往衛福部台中醫院照料。

負責接生的周、蔡二人都未婚，兩人說，第一次遇到救護急產勤務，當時只有想著要讓母女平安，憑藉著平時的訓練，在人來人往的騎樓順利完成接生任務，原本緊繃的情緒，也在女嬰誕世時，化為感動與喜悅，希望女嬰能夠「平安、健康長大」。

當時負責現場協勤的第三警分局正義所警員梁嘉宏、朱君涵說，還沒結婚，從警以來，每天接觸到的奇奇怪怪案件也不少，但卻是第一次接到協助產婦的案件，看到產婦的狀況時，第一時間有些緊張，但知道只有自己先沉住氣，才能好好協助民眾，看到女嬰誕生的瞬間也很感動。

台中市信義消防分隊昨天在南區復興路、學府路，替黃姓孕婦接生，讓女嬰順利誕世，警消用棉被充當緊急產房，維護黃女隱私。記者陳宏睿／翻攝
台中市信義消防分隊昨天在南區復興路、學府路，替黃姓孕婦接生，讓女嬰順利誕世，警消用棉被充當緊急產房，維護黃女隱私。記者陳宏睿／翻攝
台中市信義消防分隊昨天在南區復興路、學府路，替黃姓孕婦接生，讓女嬰順利誕世，警消用棉被充當緊急產房，維護黃女隱私。記者陳宏睿／翻攝
台中市信義消防分隊昨天在南區復興路、學府路，替黃姓孕婦接生，讓女嬰順利誕世，警消用棉被充當緊急產房，維護黃女隱私。記者陳宏睿／翻攝

接生 台中市

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