台南再傳男子多次趴趴走 但相關單位都拿他沒辦法

台南再傳趴趴走個案，而且多次離家到附近散步、購物，引發附近民眾恐慌，紛紛提出檢舉，但這名男子故意躲避稽查，專挑半夜出門，警方調出監視器，還否認影像中的人「那個不是我」，由於相關證據不足，民政局無法將他強制送集中檢疫，居家檢疫期目前已結束，鄰居不滿「這樣也行，太扯了」

針對民眾的指控，民政局表示，接到檢舉後，里幹事與區公所課長，會同警方，上門稽查兩次，但兩次當事人都「乖乖在家」，而且否認趴趴走，目前已將所有的資料都送衛生局開罰；衛生局也表示，由於民政局移來的資料裡，只有說該名男子多次趴趴走，並沒有詳情，將約談該名男子了解，如果真的多次趴趴走，將會重罰。

對此市長黃偉哲震怒，表示居家檢疫是為了自己也為他人，針對這種刻意與民政人員「玩抓迷藏」的個案，無異是在挑釁公權力，市府不僅將收回每天1000元的津貼，而且考慮要一罪一罰，跑多少次就罰多少，從嚴從重來處理，也會建議針對這種個案應該要積極採檢，避免有感染發生。