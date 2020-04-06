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居家檢疫趴趴走到台南 搭高鐵罪加一等

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
中壢分局依手機軌統查獲謝男檢疫期間搭高鐵南下趴趴走，今天下午資料函送衛生局懲處。圖／警方提供
中壢分局依手機軌統查獲謝男檢疫期間搭高鐵南下趴趴走，今天下午資料函送衛生局懲處。圖／警方提供

桃園市長鄭文燦今天上午主持專案會議，針對2日中壢區一名謝姓居家檢疫者竟搭高鐵南下台南，在外趴釙走超過7小時個案進行討論，認為應予重懲，他說，該檢疫者搭高鐵至台南，市警局透過手機軌跡系統查獲，居家檢疫者趴趴走已列為處罰對象，該檢疫者竟搭高鐵南下罪加一等，要求警方資料移送從嚴處分。

桃園市警長局長陳國進表示，清明連假期間，桃園市違反居家隔離、檢疫個案新增3件3人，趴趴走違反個案總共達63件67人，連假新增違反居家隔離、檢疫個案中，其中一名居家檢疫者4月2日下午搭高鐵南下，經警方通知後返回住所。

鄭文燦表示，桃園市針對違反居家隔離、檢疫者60多件，處罰800多萬元在六都算多的，中壢這名居家檢疫者竟搭高鐵到台南，罪加一等，決定要求中壢分局提供詳細資料後移送從嚴處分。

市警局表示，謝姓居家檢疫者2日上午11時12分外出用餐，當天下午2時多搭高鐵南下台南，警方下午6時多接到警示簡訊通報，緊急透過手機軌跡聯繫謝男趕回，中壢分局今天下午將謝男移送衛生局懲處。若依衛生局規定最重可處100萬元罰鍰。

謝男說，他誤為是2日中午12時解除檢疫，所以下午搭高鐵回台南老家，未料是當天晚上12時解除檢疫。

警方連假期間查獲居家檢疫謝男搭高鐵南下趴趴走，桃園市長鄭文燦（見圖）以謝男搭高鐵趴趴走「罪加一等」決定從嚴處分。記者曾增勳／攝影
警方連假期間查獲居家檢疫謝男搭高鐵南下趴趴走，桃園市長鄭文燦（見圖）以謝男搭高鐵趴趴走「罪加一等」決定從嚴處分。記者曾增勳／攝影

高鐵 居家檢疫 衛生局

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