影／獨登高山違反規定 台中消防救出2獨攀男 1人被開罰

台中市消防局第二救災救護大隊昨天發生二件獨自登山男子途中迷路又失溫，消防員冒雨急救援，今天凌晨順利完成任務，其中一人獨攀台灣百岳，未依規定入山，消防局將依台中市登山活動管理自治條例開罰。

消防局表示，因疫情情勢緊張，大城市內的娛樂、集會等活動不是暫停就是取消，許多人紛紛湧入大自然的懷抱，挑戰爬上山頂的愜意，但登山更要有安全觀念和準備。

消防局第二大隊轄區昨天發生二件獨攀者山域意外事故，第一件是發生在和平谷關地區，高姓登山客登山，走過八仙山主峰往唐麻丹山下切約300公尺處迷途；第二件是發生在和平區聖稜線，張姓登山客在池有山往新達山屋時迷途。

第二救災救護大隊表示，藉由 GPS定位輔助系統，主動發送GPS定位輔助系統簡訊至報案民眾手機號碼，經民眾點選簡訊內建的連結網址後，即可自動回傳定位座標，在確認座標後，立即派人前往救援。