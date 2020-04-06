快訊

直播／有重大說明？指揮中心記者會 臨時改上午10點舉行

新冠肺炎疫情嚴峻 日本最快明天正式宣布緊急狀態

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／獨登高山違反規定 台中消防救出2獨攀男 1人被開罰

聯合報 / 記者游振昇/台中即時報導
台中市消防局第二大隊昨天深夜上山救獨自登山男子。圖／台中市消防局提供
台中市消防局第二大隊昨天深夜上山救獨自登山男子。圖／台中市消防局提供

台中市消防局第二救災救護大隊昨天發生二件獨自登山男子途中迷路又失溫，消防員冒雨急救援，今天凌晨順利完成任務，其中一人獨攀台灣百岳，未依規定入山，消防局將依台中市登山活動管理自治條例開罰。

消防局表示，因疫情情勢緊張，大城市內的娛樂、集會等活動不是暫停就是取消，許多人紛紛湧入大自然的懷抱，挑戰爬上山頂的愜意，但登山更要有安全觀念和準備。

消防局第二大隊轄區昨天發生二件獨攀者山域意外事故，第一件是發生在和平谷關地區，高姓登山客登山，走過八仙山主峰往唐麻丹山下切約300公尺處迷途；第二件是發生在和平區聖稜線，張姓登山客在池有山往新達山屋時迷途。

第二救災救護大隊表示，藉由 GPS定位輔助系統，主動發送GPS定位輔助系統簡訊至報案民眾手機號碼，經民眾點選簡訊內建的連結網址後，即可自動回傳定位座標，在確認座標後，立即派人前往救援。

第二大隊提醒，若要登山，必須安排留守人並留下詳細登山計畫書，並攜帶GPS，如不幸發生迷途，可立即透過119求救，依台中市登山活動管理自治條例規定，張姓登山客登山活動涉及特殊管制山區，需由領隊帶領，領隊應有初級緊急救護能力，領有基本救命術證書或初級救護技術員等證照。

台中市消防局第二大隊昨天深夜上山救獨自登山男子。圖／台中市消防局提供
台中市消防局第二大隊昨天深夜上山救獨自登山男子。圖／台中市消防局提供

台中市 登山活動管理自治條例

延伸閱讀

雪霸翠池邊竟留兩處餘燼 山友痛罵：這種人沒資格登山

紅色轎車衝入大樓轎車電梯大門 轎車翻覆女駕駛脫困

好心企業大手筆 南投消防局1次新添5輛救護車

冬季露營登山不怕冷！女神系「冬季山岳睡袋」 快速升溫的庇護所

相關新聞

黃蝶翠谷冒火 延燒一天未熄

高雄美濃黃蝶翠谷山區林地四日下午起火燃燒，火勢延燒超過廿四小時，至昨天仍未撲滅；起火處是林務局旗山事業區林班地，沒有住家，但消防車無法抵達，搶救困難，林務局昨天緊急申請空勤隊直升機從空中協助灑水控制火勢，今天繼續進行地面殘火處理。

影／獨登高山違反規定 台中消防救出2獨攀男 1人被開罰

台中市消防局第二救災救護大隊昨天發生二件獨自登山男子途中迷路又失溫，消防員冒雨急救援，今天凌晨順利完成任務，其中一人獨攀...

蘭嶼深潛男吐血 黑鷹後送就醫

台中市32歲藍姓男子前天傍晚在蘭嶼從事深潛，浮出水面後意外吐血，昨天一早由空勤黑鷹直升機後送台東馬偕就醫，生命跡象穩定，已轉院到衛福部立台中醫院治療。

紅色轎車衝入大樓轎車電梯大門 轎車翻覆女駕駛脫困

台南市東區長榮路一段皇后大道大樓，昨天晚上10時29分發生一輛紅色轎車衝入大樓一樓轎車電梯大門後，轎車掉入地下三樓，轎車...

影／海軍士兵30公尺高水管上想尋短 消防員一把抱下解危機

台中市一名海軍黃姓士兵，疑因與父吵架，賭氣下傍晚走上了太平區坪林橋旁30公尺高的水管上不下來。消防救護人員雖動用雲梯車把...

短裙女賊翻找機車置物箱2分多鐘 八德警方一眼揪出

桃園市八德區一名李姓男子今日在臉書發文，他指出，昨晚將機車放在東勇街一處騎樓，卻發現置物箱內的物品散落一地，驚覺事態不妙...

台南善化廂型車失控騎上中央分隔島 3人輕重傷送醫

台南市善化區今傍晚發生廂型車失控自撞「騎」上中央分隔島，車上3人輕重傷送醫，警方初步調查排除酒駕，詳細肇事原因持續釐清中...

台南PUB駐唱女歌手車禍亡 友人徵求行車記錄器畫面

在台南市音樂PUB駐唱名曾姓女歌手，本月2日不幸在安平區發生車禍，被聯結車捲入車底死亡，曾的男性友人在臉書沉痛發文指出「...

影／竹南外海風箏衝浪失蹤 3個小時後他上岸有驚無險

新竹一名賴姓男子今天下午3點多在苗栗縣竹南鎮「假日之森」風箏衝浪，疑因螺絲鬆脫，以致無法控制，被發現漂向外海失蹤，苗栗縣...

疑與父吵架心情不佳 男子孤站20多公尺高水管上

台中市太平區坪林橋邊的20多公尺高水管上，晚間出現一名年輕人孤站在橋上，險象環生，截至發稿仍由警消人員企圖救援中。

清明連假國道逼車攔車還踹車 被害人報案

一名男子在臉書爆料公社ＰＯ行車記錄器畫面說，他清明連假開車在高速公路上遇到惡意逼車，還攔車踹他車，他已報警，國道警方將追...

提款卡被機器吃了 老夫婦慌張遇上巡邏所長解救

高雄一對70多歲的張姓老夫婦因初次使用提款機，提款卡意外遭提款機「吃掉」，老夫婦急得手足無措，幸好巡邏中的鳳山警分局南成...

熱門新聞

抓到了！一家人機車雙載 大包小包垃圾丟進芳苑紅樹林

台南PUB駐唱女歌手車禍亡 友人徵求行車記錄器畫面

車手自白認了提領贓款 法官因一關鍵證據判他無罪

考中鋼遭抓包 2男承認作弊卻逆轉無罪確定

不滿店員服務態度差 男用餐揮塑鋼刀傷人

影／蘭嶼首例男子深潛吐血 黑鷹直升機後送就醫

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。