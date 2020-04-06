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紅色轎車衝入大樓轎車電梯大門 轎車翻覆女駕駛脫困

聯合報 / 記者黃宣翰/台南即時報導
許姓女駕駛被救出送上救護車送醫。記者黃宣翰／攝影
許姓女駕駛被救出送上救護車送醫。記者黃宣翰／攝影

台南市東區長榮路一段皇后大道大樓，昨天晚上10時29分發生一輛紅色轎車衝入大樓一樓轎車電梯大門後，轎車掉入地下三樓，轎車翻覆，4輪朝上，女駕駛一度受困駕駛座，經消防人員利用破壞器材破壞車體後，將滿臉是血女駕駛救出送醫，消防人員說，她脊椎受傷，但意識清楚。

目擊民眾說，看到紅色轎車衝破轎車電梯大門後，大門玻璃碎裂一地，轎車直接掉到地下三樓。傅姓住戶說，他在家中聽到碰一聲巨響，連忙到地下三樓查看，才知道是轎車翻覆在地下三樓。

消防人員說，由於轎車翻覆地下三樓空間就是原本轎車升降電梯空間，空間不大，搶救人員不好使力，最後動用破壞器材破壞車體後，才把受困駕駛座女駕駛救出。

據了解，當時轎車車道升降台還尚升到定位，轎車就開進來造成。年約46歲許姓女駕駛於11點15分脫困後，由救護車送住成大醫院急救。

紅色轎車衝入大樓轎車電梯大門後，掉落地下三樓，轎車翻覆，經消防人員救出女駕駛。記者黃宣翰／攝影
紅色轎車衝入大樓轎車電梯大門後，掉落地下三樓，轎車翻覆，經消防人員救出女駕駛。記者黃宣翰／攝影

電梯 成大醫院 救護車

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