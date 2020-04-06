紅色轎車衝入大樓轎車電梯大門 轎車翻覆女駕駛脫困

台南市東區長榮路一段皇后大道大樓，昨天晚上10時29分發生一輛紅色轎車衝入大樓一樓轎車電梯大門後，轎車掉入地下三樓，轎車翻覆，4輪朝上，女駕駛一度受困駕駛座，經消防人員利用破壞器材破壞車體後，將滿臉是血女駕駛救出送醫，消防人員說，她脊椎受傷，但意識清楚。

目擊民眾說，看到紅色轎車衝破轎車電梯大門後，大門玻璃碎裂一地，轎車直接掉到地下三樓。傅姓住戶說，他在家中聽到碰一聲巨響，連忙到地下三樓查看，才知道是轎車翻覆在地下三樓。

消防人員說，由於轎車翻覆地下三樓空間就是原本轎車升降電梯空間，空間不大，搶救人員不好使力，最後動用破壞器材破壞車體後，才把受困駕駛座女駕駛救出。