影／海軍士兵30公尺高水管上想尋短 消防員一把抱下解危機

台中市一名海軍黃姓士兵，疑因與父吵架，賭氣下傍晚走上了太平區坪林橋旁30公尺高的水管上不下來。消防救護人員雖動用雲梯車把他的阿姨載往靠近勸說，且他的部隊輔導長也到場，但都無效；只好在橋下布置氣墊，再趁他站立3小時體力已透支，一把將他抱進雲梯車內才解除危機。

據黃父親友人說，黃姓士兵連續假期前3天未回家，直到今要收假返回部隊才回家想向父母要錢，黃父問他為什麼前幾天不回家，雙方疑因為此起口角；黃姓士兵一下走上與坪林橋平行的水管上。

太平地區原本今天氣還好，但晚上下起雨來，圓型的水管變得溼滑，大家都為黃的安危憂心，消防員苦勸他：「你要是跳下來一定會後悔」但只見黃仍不為所動的站立在橋上；他載著帽子、口罩，雙手插放在口袋裡，對勸說似聽不進去。

坪林橋是太平區的重要道路，警方為此把橋封鎖了3個多小時，車輛因此改道；許多人都好奇橋上發生了什麼事，還有人停下車在橋旁圍觀；橋上一片燈火通明。

消防人員見勸說無效，後來在橋面上把雲梯車掉轉方向，好讓雲弟更接近黃，並在雲梯車架從後經過黃時，一把把他抱進車架內。黃雖一路掙扎，但消防人員仍把他安全載至地面送醫，這才結束3個多小時的救援任務。