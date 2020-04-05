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短裙女賊翻找機車置物箱2分多鐘 八德警方一眼揪出

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
桃園市八德區一名李姓男子的機車置物箱，疑似遭身穿迷你短裙的女子偷竊，員警獲報後一眼認出熟面孔，馬上通知女子到案說明，訊後明日將依竊盜罪函送。圖／截自臉書社團記憶八德
桃園市八德區一名李姓男子的機車置物箱，疑似遭身穿迷你短裙的女子偷竊，員警獲報後一眼認出熟面孔，馬上通知女子到案說明，訊後明日將依竊盜罪函送。圖／截自臉書社團記憶八德

桃園市八德區一名李姓男子今日在臉書發文，他指出，昨晚將機車放在東勇街一處騎樓，卻發現置物箱內的物品散落一地，驚覺事態不妙，調閱監視器一看，果然看到一名身穿迷你短裙的女子翻找著自己的機車置物箱。八德警方獲報偵辦，檢視監視器時有員警眼尖發現熟面孔，原來該名短裙女賊之前也因類似案例被捕，馬上通知女子到案說明，訊後明日將依竊盜罪函送。

李男今日凌晨先在個人臉書發文，抱怨機車車廂遭竊，雖然沒有貴重物品失竊，下午2點多他在臉書社團記憶八德中將監視器畫面PO出並報案。李男寫道「想了很久，還是決定發文，提醒大家，車箱內盡量不要放貴重物品，避免遺失。也提醒竊賊，舉頭三尺有神明，你可以不信，但你必須相信，舉頭三尺有監視器」。

監視器畫面中行竊過程長達2分多鐘，該名短裙女子除了仔細翻找李男的車廂外，還伸手試試一旁的機車，所幸車廂有上鎖，未被其得逞。八德警分局大安派出所接獲報案後展開偵辦，警員陳子捷、金樹山檢視李男提供的影像及調閱案發地周邊監視器後，發現該名疑似涉案的女子，先前也曾因翻找別人機車置物箱遭捕，今日下午4點通知涉案的40歲許姓女子到案說明。

經警方調查，車廂內僅有一些零錢被拿走，許女到案也承認監視器畫面為本人，不過否認有偷竊物品，警方表示，監視器將過程紀錄得相當清楚，也能看到許女確有將東西放入口袋的動作，有明顯行竊的舉動，全案經製作警詢筆錄後，明日將依刑法竊盜罪函送桃園地檢署偵辦。

八德警方呼籲，民眾應將車輛儘量停放在明亮、適當的地點，並記得將手機、現金、證件等貴重物品隨手帶下車，車門及機車龍頭、置物箱等務必要上鎖，避免成為宵小的作案目標，多一分小心注意，少一分不必要的財物損失。

竊盜 偷竊

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