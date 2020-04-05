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台南PUB駐唱女歌手車禍亡 友人徵求行車記錄器畫面

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台南PUB駐唱女歌手車禍亡 友人徵求行車記錄器畫面

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導
曾姓歌手在台南市音樂PUB駐唱，不幸車禍身亡，好友都為她感到不捨。翻攝自臉書
曾姓歌手在台南市音樂PUB駐唱，不幸車禍身亡，好友都為她感到不捨。翻攝自臉書

在台南市音樂PUB駐唱名曾姓女歌手，本月2日不幸在安平區發生車禍，被聯結車捲入車底死亡，曾的男性友人在臉書沉痛發文指出「沒有保護好她」相當自責，曾女發生意外，讓她的粉絲和友人都感到相當不捨，紛紛在她的臉書表達追思，友人並徵求行車記錄器畫面，以查明事發經過。

這起車禍發生在4月2日中午12點，事發當時一名張姓駕駛開著聯結車，和另名騎車的石姓男子發生碰撞，並碰撞停放路邊30歲王姓男子的自小客車，巨大的撞擊力道導致石男、曾女人車倒地，坐在後座的曾女因此被聯結車捲入車底輾過。

消防局救護人員到達現場時發現，曾女臟器外露明顯死亡，石受到擦傷。駕駛聯結車張和騎機車石酒測值都為零。

據了解，曾女長相清秀甜美，是當地小有名氣的駐唱歌手也是鍵盤手 ，而她的石姓友人也在她離世隔天，用她的臉書帳號，寫下令人心碎的沉痛貼文，「縱然我再如何的愛她疼她，卻連她都保護不了，對不起，謝謝個啷的關愛」，PO文字字句句都讓網友不捨，除了哀悼曾女的離去以外，也紛紛留言鼓勵他要保重。

曾姓PUB駐唱歌手，本月2日不幸在安平被聯結車撞死。記者黃宣翰／翻攝
曾姓PUB駐唱歌手，本月2日不幸在安平被聯結車撞死。記者黃宣翰／翻攝
曾姓歌手在台南市音樂PUB駐唱，不幸在安平車禍身亡，好友都為她感到不捨。記者黃宣翰／翻攝
曾姓歌手在台南市音樂PUB駐唱，不幸在安平車禍身亡，好友都為她感到不捨。記者黃宣翰／翻攝

車禍 行車記錄器

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