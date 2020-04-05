台南PUB駐唱女歌手車禍亡 友人徵求行車記錄器畫面

在台南市音樂PUB駐唱名曾姓女歌手，本月2日不幸在安平區發生車禍，被聯結車捲入車底死亡，曾的男性友人在臉書沉痛發文指出「沒有保護好她」相當自責，曾女發生意外，讓她的粉絲和友人都感到相當不捨，紛紛在她的臉書表達追思，友人並徵求行車記錄器畫面，以查明事發經過。

這起車禍發生在4月2日中午12點，事發當時一名張姓駕駛開著聯結車，和另名騎車的石姓男子發生碰撞，並碰撞停放路邊30歲王姓男子的自小客車，巨大的撞擊力道導致石男、曾女人車倒地，坐在後座的曾女因此被聯結車捲入車底輾過。

消防局救護人員到達現場時發現，曾女臟器外露明顯死亡，石受到擦傷。駕駛聯結車張和騎機車石酒測值都為零。