聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／竹南外海風箏衝浪失蹤 3個小時後他上岸有驚無險
新竹一名賴姓男子今天下午3點多在苗栗縣竹南鎮「假日之森」風箏衝浪，疑因螺絲鬆脫，以致無法控制，被發現漂向外海失蹤，苗栗縣政府消防局據報，通報海空搜尋無著，還好約3個小時後，他隨著漲潮在苗栗縣後龍鎮外埔漁港附近上岸，人平安無大礙，有驚而無險。
賴姓男子一同在竹南鎮「假日之森」風箏衝浪的張姓男子今天下午3點多報案，3人結伴在外海約200公尺風箏衝浪，其中賴男隨著海流飄向外海不見蹤影，消防局第二大隊空中勤務總隊直升機，及海巡署船艦在附近海域搜尋，並在中港溪、後龍溪出海口部署，苗栗縣救難協會、水上救生救難協會等單位同步救援。
第二大隊設立前進指揮站向家屬簡報，家人憂心忡忡不斷啜泣，空勤總隊直升機下午4點半連飛2趟，但因視線不佳，都無功而返，家屬心急如焚，還好傍晚6點多，賴男趁著漲潮在外埔漁港附近上岸，賴男身體無大礙，結束一場虛驚。
消防局指出，假日之森是公告衝浪遊憩專屬海域，但近年來頻傳意外，管理機關應要求規範配套，否則消防局等單位人員疲於奔命。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言