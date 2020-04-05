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影／竹南外海風箏衝浪失蹤 3個小時後他上岸有驚無險

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
新竹賴姓男子今天下午在苗栗縣竹南鎮「假日之森」風箏衝浪失蹤，還好3個小時安平返岸。記者范榮達／翻攝
新竹賴姓男子今天下午在苗栗縣竹南鎮「假日之森」風箏衝浪失蹤，還好3個小時安平返岸。記者范榮達／翻攝

新竹一名賴姓男子今天下午3點多在苗栗縣竹南鎮「假日之森」風箏衝浪，疑因螺絲鬆脫，以致無法控制，被發現漂向外海失蹤，苗栗縣政府消防局據報，通報海空搜尋無著，還好約3個小時後，他隨著漲潮在苗栗縣後龍鎮外埔漁港附近上岸，人平安無大礙，有驚而無險。

賴姓男子一同在竹南鎮「假日之森」風箏衝浪的張姓男子今天下午3點多報案，3人結伴在外海約200公尺風箏衝浪，其中賴男隨著海流飄向外海不見蹤影，消防局第二大隊空中勤務總隊直升機，及海巡署船艦在附近海域搜尋，並在中港溪、後龍溪出海口部署，苗栗縣救難協會、水上救生救難協會等單位同步救援。

第二大隊設立前進指揮站向家屬簡報，家人憂心忡忡不斷啜泣，空勤總隊直升機下午4點半連飛2趟，但因視線不佳，都無功而返，家屬心急如焚，還好傍晚6點多，賴男趁著漲潮在外埔漁港附近上岸，賴男身體無大礙，結束一場虛驚。

消防局指出，假日之森是公告衝浪遊憩專屬海域，但近年來頻傳意外，管理機關應要求規範配套，否則消防局等單位人員疲於奔命。

新竹賴姓男子今天下午在苗栗縣竹南鎮「假日之森」風箏衝浪失蹤，還好3個小時安平返岸。記者范榮達／翻攝
新竹賴姓男子今天下午在苗栗縣竹南鎮「假日之森」風箏衝浪失蹤，還好3個小時安平返岸。記者范榮達／翻攝
新竹賴姓男子今天下午在苗栗縣竹南鎮「假日之森」風箏衝浪失蹤，還好3個小時安平返岸。記者范榮達／攝影
新竹賴姓男子今天下午在苗栗縣竹南鎮「假日之森」風箏衝浪失蹤，還好3個小時安平返岸。記者范榮達／攝影

苗栗縣 衝浪 失蹤

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