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台南PUB駐唱女歌手車禍亡 友人徵求行車記錄器畫面

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清明連假國道逼車攔車還踹車 被害人報案

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
一名男子在臉書爆料公社ＰＯ出他清明連假，在高速公路上遇到逼車，攔車被踹車經過。圖／取自臉書爆料公社
一名男子在臉書爆料公社ＰＯ出他清明連假，在高速公路上遇到逼車，攔車被踹車經過。圖／取自臉書爆料公社

一名男子在臉書爆料公社ＰＯ行車記錄器畫面說，他清明連假開車在高速公路上遇到惡意逼車，還攔車踹他車，他已報警，國道警方將追查車主到案說明。

被害車主說，４月2日晚上，他從台中市區開車要去豐原，上國道一號北上大雅交流道至豐原交流道，當晚正逢清明連假車潮多。大雅至豐原路段路肩開放行駛往出口小客車，他從平面一接到國道就行駛在路肩，他說此路段暗，加上行駛在路肩。而且一站的距離馬上就下了，他自認開的時速合理。

開到途中。他後方出現一輛車開始一直閃大燈並鳴喇叭，鳴喇叭距離共為1.6公里長，他自認行駛沒有任何違規，路肩開放通行往出口小車、沒龜速、而且已經快到出口，對方速度快想要超車，男子說沒理會對方繼續直行。

但對方最後竟開到男子車前面攔車再踹車，男子說他很害怕，沒下車，對方下車揮拳打車玻璃，再踹2腳玻璃車門，過程中還罵，「開3小車」「幹xx機x」。然後離去，男子說，當時他後方車也按喇叭，真的非常危險。平面道路攔車就算了，這可是在國道。如果後車撞上來，都會嚴重影響。

男子最後到國道警察隊泰安分隊報案，提告公共危險、毀損、公然侮辱和妨害自由罪，刑事訴訟附帶民事賠償，網友看影片後都支持男子提告，認為對方太囂張，一定要揪出來。

國道 連假 車主

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