快訊

交通部早不滿周永暉 知情人士：機場染疫事件只是提前引爆

聽新聞
test
0:00 / 0:00

提款卡被機器吃了 老夫婦慌張遇上巡邏所長解救

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導
高雄一對70多歲的老夫婦因初次使用提款機，提款卡意外遭提款機「吃掉」，老夫婦急得手足無措，幸好巡邏中的鳳山警分局南成派出所所長陳威宇經過。記者邱奕能／翻攝
高雄一對70多歲的老夫婦因初次使用提款機，提款卡意外遭提款機「吃掉」，老夫婦急得手足無措，幸好巡邏中的鳳山警分局南成派出所所長陳威宇經過。記者邱奕能／翻攝

高雄一對70多歲的張姓老夫婦因初次使用提款機，提款卡意外遭提款機「吃掉」，老夫婦急得手足無措，幸好巡邏中的鳳山警分局南成派出所所長陳威宇經過，見到老夫婦2人狀況，上前協助下解決危機。

警方表示，昨天下午3點多時，鳳山警分局南成派出所所長陳威宇，巡邏行經五甲二路上的郵局時，見到一對70多歲的張姓老夫婦在提款機前猶豫良久，又看似神色緊張不知所措。

陳威宇上前關心，與張姓老夫婦交談後得知，原來夫婦2人第一次使用提款機領錢，準備在清明連假時外出當經費，但因操作不當，提款卡被提款機「代保管」，又擔心如果離開現場，提款機退卡時被有心人士竊走提領，只好在原地苦等了十多分鐘。

陳威宇先行安撫張姓夫婦「放心啦！就算卡片退出，沒有密碼也領不出來啦」，隨後拿起提款機旁的對講機，與客服人員聯繫，經過一番溝通，終於讓客服人員暫時取消該提款機的取款功能，將提款卡順利送回老夫婦手上，讓他們鬆了一口氣，直說「幸好有你們，否則不知道夫婦兩人要等到何時」。

高雄一對70多歲的老夫婦因初次使用提款機，提款卡意外遭提款機「吃掉」，老夫婦急得手足無措，幸好巡邏中的鳳山警分局南成派出所所長陳威宇經過。記者邱奕能／翻攝
高雄一對70多歲的老夫婦因初次使用提款機，提款卡意外遭提款機「吃掉」，老夫婦急得手足無措，幸好巡邏中的鳳山警分局南成派出所所長陳威宇經過。記者邱奕能／翻攝

提款機 連假 郵局

延伸閱讀

車手自白認了提領贓款 法官因一關鍵證據判他無罪

深夜領錢遭警盤查帶回酒測 法院：警違法

把財務部當提款機？張綱維4個月私搬遠航2430萬

男友太誠實回拒付房租 她怒嗆「感覺問題」反遭網友酸爆

相關新聞

提款卡被機器吃了 老夫婦慌張遇上巡邏所長解救

高雄一對70多歲的張姓老夫婦因初次使用提款機，提款卡意外遭提款機「吃掉」，老夫婦急得手足無措，幸好巡邏中的鳳山警分局南成...

不只沒戴口罩還未刷卡付費 男遭警帶走

新北實施大眾運輸強制戴口罩第3日，新北交通局指出，有4件未戴口罩民眾因司機屢勸不聽，由警方到場處理，不過後續未有開罰，其...

男水圳內捕魚上不了岸 警、消忙架梯解危

高雄謝姓男子昨天受困在林園區約2層樓高的水圳上不了岸，自行打119求救，警、消獲報到場一度束手無策，返隊再帶著鋁梯來才解...

父機車載肢障兒返家 山路上出意外雙亡

台中市蔡姓市民昨晚騎著肢障者用的三輪機車載兒子由南投經太平區山路返家時，在一個左彎處因不明原因摔倒；消防救護人員趕往時，...

星國女子為省旅費遊野柳睡睡袋 警員讓她在派出所過夜

新加坡籍余姓女子3月11日隻身來台旅遊，原訂3月30日返回新加坡班機取消，滯留台灣。為了節省旅費，她到野柳遊玩時，打算在...

機車租賃業務疑為攬客兩男被毆 警方：依法偵辦

台南市北區機車租賃業務，本月2日疑為攬客發生口角衝突，身穿白色上衣男子涉嫌在公園南路原兵工廠前停車場動手毆打兩名男子，造...

「阿嬤救我！」又來了 警即刻救援阻詐保20萬老本

新北市1名80歲趙姓阿嬤，日前急忙報案請求警方營救她遭綁架的孫子，還說要趕去郵局匯款付贖金。新莊警分局立刻派員趕抵，耐心...

清明公墓雜草火災多 台南警義消提供掃墓民眾水袋滅火

清明節民眾祭祖掃墓，台南市消防局今天統計，昨天至今天中午，共發生81起公墓和雜草火災，消防人員南北奔波忙著滅火，警義消人...

影／空中防疫喊話 台南玉井警分局今出動無人機

「請保持適當社交距離...」，清明連假，大量遊客湧入各觀光景點，憂心波及疫情，令人憂心忡忡，台南市玉井警分局今天更出動空...

網購社團甜價出清額溫槍 貨到開箱竟是一堆垃圾

新型冠狀病毒肺炎疫情持續全球大爆發，截至3月底，全球確定病例數已超過76萬人，死亡病例數已逾3萬人，國內目前確診人數也已...

影／雨天倒車撞人車頭 被害人驚呼「撞到了」駕駛落跑

台中市陸姓男子在上月19日開車行經南區美村南路、福南街時，一輛轎車欲在國小前倒車，但疑因當時天雨，該輛轎車沒有注意到後方...

美濃黃蝶翠谷林地延燒20小時 空勤隊直升機滅火

清明連假又傳火燒山，高市美濃黃蝶翠谷山區昨天下午起火燃燒，火勢延燒至今天中午尚未停止。因起火地點偏遠、消防車無法抵達，林...

熱門新聞

抓到了！一家人機車雙載 大包小包垃圾丟進芳苑紅樹林

獨／居家檢疫關機可引來正妹警察 這麼做恐觸刑法

漁光島帳篷激情片爆紅 台南又傳公園番外篇

夾娃娃卡洞伸手去拉算竊盜？ 法院認沒干擾機台判無罪

悍婦被開單 咒警「拿去吃藥、當你的白包」

影／蘭嶼首例男子深潛吐血 黑鷹直升機後送就醫

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。