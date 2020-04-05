提款卡被機器吃了 老夫婦慌張遇上巡邏所長解救

高雄一對70多歲的張姓老夫婦因初次使用提款機，提款卡意外遭提款機「吃掉」，老夫婦急得手足無措，幸好巡邏中的鳳山警分局南成派出所所長陳威宇經過，見到老夫婦2人狀況，上前協助下解決危機。

警方表示，昨天下午3點多時，鳳山警分局南成派出所所長陳威宇，巡邏行經五甲二路上的郵局時，見到一對70多歲的張姓老夫婦在提款機前猶豫良久，又看似神色緊張不知所措。

陳威宇上前關心，與張姓老夫婦交談後得知，原來夫婦2人第一次使用提款機領錢，準備在清明連假時外出當經費，但因操作不當，提款卡被提款機「代保管」，又擔心如果離開現場，提款機退卡時被有心人士竊走提領，只好在原地苦等了十多分鐘。