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提款卡被機器吃了 老夫婦慌張遇上巡邏所長解救
高雄一對70多歲的張姓老夫婦因初次使用提款機，提款卡意外遭提款機「吃掉」，老夫婦急得手足無措，幸好巡邏中的鳳山警分局南成派出所所長陳威宇經過，見到老夫婦2人狀況，上前協助下解決危機。
警方表示，昨天下午3點多時，鳳山警分局南成派出所所長陳威宇，巡邏行經五甲二路上的郵局時，見到一對70多歲的張姓老夫婦在提款機前猶豫良久，又看似神色緊張不知所措。
陳威宇上前關心，與張姓老夫婦交談後得知，原來夫婦2人第一次使用提款機領錢，準備在清明連假時外出當經費，但因操作不當，提款卡被提款機「代保管」，又擔心如果離開現場，提款機退卡時被有心人士竊走提領，只好在原地苦等了十多分鐘。
陳威宇先行安撫張姓夫婦「放心啦！就算卡片退出，沒有密碼也領不出來啦」，隨後拿起提款機旁的對講機，與客服人員聯繫，經過一番溝通，終於讓客服人員暫時取消該提款機的取款功能，將提款卡順利送回老夫婦手上，讓他們鬆了一口氣，直說「幸好有你們，否則不知道夫婦兩人要等到何時」。
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