桶屍案正上方刻意堆滿垃圾 里長：嫌犯應非在地人

高雄檢警偵辦橋頭「桶屍案」，不排除情殺，由於死者61歲林姓女子的家屬稱她2014年底即離家失聯，命案現場監視器還待高雄市府捷運局提供釐清，讓檢警對作案時間、地點暫無具體線索，更難掌握可疑凶嫌；當地橋南里長蘇道明以挖出屍體前10天的會勘照片，指出埋屍處上方原本丟滿垃圾，懷疑凶嫌惡意掩蓋。

岡山警分局今天派刑警到現場，原本有意拆除封鎖線，後來透露還是要與檢察官討論後，再決定要怎麼做。

蘇道明的服務處前方正巧面對命案現場，他感到「冥冥之中有注定要幫死者」，由於埋屍處的土地為私人地，緊鄰國有地，他上月覺得遭亂丟置垃圾，有野狗出入，且還有積水容器憂心引發登革熱，便查報需整理，3月23日就找公所、捷運局等單位共同會勘，還拍數10張照片，隨即通知地主。

蘇道明轉述，該地主找包商協助清理，疑因有大樹根，只靠人工割草、撿拾難處理，決定開挖，才在4月2日上午出動怪手，不料怪手一從垃圾推鏟下，就聽聞破掉聲音，驚見破掉的大塑膠桶內有屍體。

蘇道明案發後拿出3月23日會勘照片，發現堆滿垃圾的地方，幾乎就在屍體挖出的正上方，他推測，桶子是直立埋入地面，以桶子大小、重量，單獨1人應該難以搬動，至少2人以上，不過他們社區每天都有巡守隊到12點，他的服務處一早就開門，極可能趁深夜犯案。

但蘇也認為，凶嫌應該也非在地人，否則會埋到附近墓地更不容易被發現，而非選在橋頭糖廠捷運站出口對面。

捷運站的清潔人員透露，這幾日都還不見人到現場招魂，但昨天上午突然有2、3隻黑狗對命案現場狂吠，令人感到詭異，直言「一定要趕快抓到人」；今下午1名住在附近男子搭捷運要回家，經過現場忍不住拿出手機拍照，表示從不會注意到此塊地，發生命案感到訝異但不至於害怕。