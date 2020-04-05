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彰市親子餐廳疑惡性倒閉 消保官促業者說明

中央社 / 彰化23日電

有家長向媒體投訴，彰化市麻吉樂園親子餐廳惡意倒閉，許多家長買了餐券卻無法使用，初估有近500名家長受害，彰縣消保官則說，彰化分店業者失聯，已行文要求總公司說明。

有家長向蘋果新聞網投訴指稱，在彰化縣、雲林縣和嘉義縣都設有分店的親子餐廳麻吉樂園，彰化市分店人去樓空，許多已經購買餐券的家長原本要利用清明連假到餐廳用餐，才發現大門深鎖，撥打電話也無人接聽，懷疑業者惡性倒閉。

家長進一步控訴，業者在農曆過年前舉辦促銷活動，原本10張要價新台幣3000元的餐券，降價為1280元，但彰化店在農曆年後卻以新冠肺炎疫情為由，說要關門消毒，沒想到就此暫停營業，電話也成為空號，臉書粉絲專頁也已刪除。

彰化縣政府消保官林秀蓮接受中央社記者採訪指出，目前已有10多名家長來申訴或詢問該如何處理，彰化店已經停止營業，總公司則位於雲林縣斗六市，縣府已行文要求對方說明，呼籲民眾購買禮券、票券，要選擇有銀行履約保證者，才不致求償無門。

親子 消保官

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