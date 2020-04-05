彰市親子餐廳疑惡性倒閉 消保官促業者說明
有家長向媒體投訴，彰化市麻吉樂園親子餐廳惡意倒閉，許多家長買了餐券卻無法使用，初估有近500名家長受害，彰縣消保官則說，彰化分店業者失聯，已行文要求總公司說明。
有家長向蘋果新聞網投訴指稱，在彰化縣、雲林縣和嘉義縣都設有分店的親子餐廳麻吉樂園，彰化市分店人去樓空，許多已經購買餐券的家長原本要利用清明連假到餐廳用餐，才發現大門深鎖，撥打電話也無人接聽，懷疑業者惡性倒閉。
家長進一步控訴，業者在農曆過年前舉辦促銷活動，原本10張要價新台幣3000元的餐券，降價為1280元，但彰化店在農曆年後卻以新冠肺炎疫情為由，說要關門消毒，沒想到就此暫停營業，電話也成為空號，臉書粉絲專頁也已刪除。
彰化縣政府消保官林秀蓮接受中央社記者採訪指出，目前已有10多名家長來申訴或詢問該如何處理，彰化店已經停止營業，總公司則位於雲林縣斗六市，縣府已行文要求對方說明，呼籲民眾購買禮券、票券，要選擇有銀行履約保證者，才不致求償無門。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言