不只沒戴口罩還未刷卡付費 男遭警帶走

新北實施大眾運輸強制戴口罩第3日，新北交通局指出，有4件未戴口罩民眾因司機屢勸不聽，由警方到場處理，不過後續未有開罰，其中50多歲中年男子未戴口罩且未上車刷卡，經司機勸導無效，最後開去淡水水碓派出所由員警協助處理。

新北交通局說，截止今日下午3點，有151名公車乘客經司機勸導立即戴上口罩，有103名則是勸離未搭車，另有4件報警處理。

交通局說，今上午8時20分，60多歲男子要搭首都客運62線公車，在台北市莒光路口站上車，因沒戴口罩司機屢勸不聽，雖然報警但員警未到場時，男子就自行離去。

上午9時25分則有40歲婦人搭台北客運657路線公車，也未戴口罩與司機發生衝突，最後由警方帶走處理；上午10時01分，50多歲婦人搭乘台北客運701路公車，也是不聽勸不願戴上口罩，最後被警方帶離。

中央疫情指揮中心4月3日宣布大眾運輸強制戴口罩，新北也同步公告實施，違者將處最高1萬5000元，新北交通局說，今4名不願戴口罩的乘客，經報警處理後就離去，並未進行開罰。

交通局表示，疫情期間公車業者都派員在各大場站以及隨車稽查，確保司機依規定提醒勸導未戴口罩乘客，也希望民眾多加配合，不要讓公共運輸成為防疫的破口。