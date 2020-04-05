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又見美國漏網傳染 指揮中心：接觸這日期回台者應警覺

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星國女子為省旅費遊野柳睡睡袋 警員讓她在派出所過夜

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
新加坡余姓女子遊野柳打算搭帳棚過夜，員警帶回派出所，讓她在所內沙發過夜，讓她大讚台灣警察好有溫度。記者邱瑞杰／翻攝
新加坡余姓女子遊野柳打算搭帳棚過夜，員警帶回派出所，讓她在所內沙發過夜，讓她大讚台灣警察好有溫度。記者邱瑞杰／翻攝

新加坡籍余姓女子3月11日隻身來台旅遊，原訂3月30日返回新加坡班機取消，滯留台灣。為了節省旅費，她到野柳遊玩時，打算在野柳地質公園攤販區過夜。員警發現後帶回派出所供應熱食，並讓她在所內沙發過夜，讓她大讚台灣警察好有溫度。

新北市金山警分局今天表示，野柳派出所警員郭俊鴻3月31日深夜巡邏時，看到20歲余女站在野柳地區一家超商前，不像在地居民，狀似孤獨無助也與一般遊客不同，上前查詢才知道她的難處。

余女說，3月11日她從新加坡來台，受到疫情影響，原訂3月30日返國班機遭取消，只好延長在台旅遊行程，考量身上旅費有限，為能支應旅程生活所需，決定「縮衣節食」，減少開銷。

余女3月31日從基隆抵達野柳地質公園遊玩，當晚打算在野柳地質公園出口的攤販區，用睡袋過夜，隔天再出發前往下一個目的地。

郭員擔心余女在外夜宿有所不便，徵得同意帶她回派出所，並量體溫確定無發燒。員警提供熱開水、泡麵、吐司給她食用，同時協助她修補破損的睡袋，當晚在派出所的沙發安心過夜。

余女隔天要離開時，野柳派出所長曾鐘錡又送給她土司、泡麵，讓她深深感受到台灣警察的熱情，直說謝謝，並開心的跟派出所員警合照留念。

野柳 新加坡

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