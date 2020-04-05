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機車租賃業務疑為攬客兩男被毆 警方：依法偵辦

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導
蔡姓機車租賃業者為做生意遭到毆打右手骨折。記者黃宣翰／翻攝
蔡姓機車租賃業者為做生意遭到毆打右手骨折。記者黃宣翰／翻攝

台南市北區機車租賃業務，本月2日疑為攬客發生口角衝突，身穿白色上衣男子涉嫌在公園南路原兵工廠前停車場動手毆打兩名男子，造成胡姓男子當場吐血，蔡姓男子被打傷右手骨折，兩人受傷送由友人報119送醫，事後提告傷害告訴，今天要求警方依法偵辦，台南市警五分局說，全案警方已受理，將擇期傳喚涉案陳姓男子到案說明。

據了解，本月2日清明節連假第一天，台南市北區公園南路兵工廠前，發生一名身穿白色上衣男子，疑因不滿租賃機車同行業務胡及蔡姓男子上前拉客，白色上衣男子涉嫌先出手毆手胡頭部，胡被打當場吐血，痛苦難耐，蹲在路旁。蔡男子見同伴被打，拿出智慧手機錄影，白色上衣男子不滿皮錄影，接連猛打蔡，蔡右手骨折。

警方說，胡及蔡被打傷送醫後，轄區派出所接獲報案，趕到現場，但涉嫌打人者已離去，傷者事後向派出所報案提出涉嫌傷害告訴，警方查出涉案的男子姓陳，將擇期傳喚他到案說明。簡姓業者也表示，蔡跟胡先手機錄影挑釁，陳才動手打人。

台南市北區原兵工廠附近，有多家機車租賃業者，清明節連假期間，許多年輕人到台南來觀光旅遊，據了解，此案三人原為同一家租賃公司，之前因故先後被辭退，已轉到不同公司。業者為搶客人，發生口角衝突，轄區警方為防範業者為了做生意發生衝突，已派員加強巡邏，並告誡相關業者自制。

清明節 連假 骨折

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