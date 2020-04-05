「阿嬤救我！」又來了 警即刻救援阻詐保20萬老本

新北市1名80歲趙姓阿嬤，日前急忙報案請求警方營救她遭綁架的孫子，還說要趕去郵局匯款付贖金。新莊警分局立刻派員趕抵，耐心安撫並告知應是詐騙手法，終於保住阿嬤的20萬元。

趙姓阿嬤是在3月26日下午報案，丹鳳派出所巡佐林俊良、警員賴政霖趕抵現場時，阿嬤哭著訴說接到1通來電，對方聲稱她的孫兒幫別人作保，欠債20萬元，因為還不出錢遭歹徒擄走，手腳都被綑綁，頭部流血受傷，需要拿錢去救人。

巡佐林俊良一邊安撫阿嬤，馬上請同仁打電話到她孫兒上班的地點，確定人在公司正常上班安全無恙，阿嬤才鬆了一口氣，明白自己碰上詐騙集團，連忙向員警致謝。

新莊警分局丹鳳派出所長周義哲說，詐騙手法千變萬化，常利用「擔心家人安危」的心理行騙，有些人會急著想救人，忘了先查證就緊急去匯款，因此呼籲民眾假如接到類似電話，應保持冷靜掛掉電話，馬上報警求證，避免一時失察，掉入詐騙集團的陷阱。