清明公墓雜草火災多 台南警義消提供掃墓民眾水袋滅火
清明節民眾祭祖掃墓，台南市消防局今天統計，昨天至今天中午，共發生81起公墓和雜草火災，消防人員南北奔波忙著滅火，警義消人員並在南區南山公墓旁設攤，提供水袋給清明掃墓民眾，讓民眾在焚燒金紙後可隨手澆熄滅火。
掃墓，是華人傳統習俗，閩南人稱掃墓、挂紙、探墓厝，掃墓是維護、修整祖先墳墓及其環境的祭祖活動，用意在慎終追遠、思念祖先，同時亦能聯絡族人，有子孫團聚的意味。
台南市消防局統計，昨天4月4日發生公墓火災51件，雜草火災27件，今天雖是清明節，但民眾大多提前掃墓，今天掃墓民眾明顯減少，今天中午前只發生1件公墓火災，雜草火災2件。
德興消防分隊今天並在南區南山公墓設攤，由義消人員和警消人員，提供水袋給清明掃墓民眾，民眾在焚燒金紙後可隨手澆熄滅火，共同維護公眾安全。
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