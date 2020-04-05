影／空中防疫喊話 台南玉井警分局今出動無人機

「請保持適當社交距離...」，清明連假，大量遊客湧入各觀光景點，憂心波及疫情，令人憂心忡忡，台南市玉井警分局今天更出動空拍機空中防疫加強宣導，為遏止疫情，警方用心良苦。

玉井警分局轄區玉井、楠西、南化，這波連假吸引不少遊客湧入山區，為避免成為防疫破口，除出動警力宣導，也出動空拍機加入防疫陣線，深入玉井山區，進行社交距離宣導。 玉井警分局長楊青垂親自操作空拍機廣播，向民眾宣導戴口罩、勤洗手及保持社交距離等防疫觀念。

楊青垂指出，為防範疫情擴散，中央流行疫情指揮中心已制定公布「社交距離注意事項」，鼓勵社交距離要保持室外至少1公尺，室內至少要1.5公尺，適當的距離，保護自己，也是保護他人。

他表示，空拍機使用為員警防疫宣導利器，不但不需接觸人群，也可透過傳遞影像現場廣播或錄音方式廣播，提高宣導傳播效率，徹底落實政府防疫策略。