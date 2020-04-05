網購社團甜價出清額溫槍 貨到開箱竟是一堆垃圾

新型冠狀病毒肺炎疫情持續全球大爆發，截至3月底，全球確定病例數已超過76萬人，死亡病例數已逾3萬人，國內目前確診人數也已經突破300人，並有5例死亡個案。

不過在全民積極參與防疫的同時，卻有詐騙集團搶搭「防疫」便車，根據165反詐騙諮詢專線紀錄，今年1月底口罩改由政府統一管理產量及配額後，立刻大量出現民眾因網購口罩遭「假網拍」詐騙案件，今年3月，涉及「額溫槍」的假網拍案件也有20餘件，顯見與防疫物資相關的詐騙案件可說是層出不窮。

警方說，台中市一位50歲從事營造業的陳姓男子，在臉書（facebook）看到有賣家貼出出售額溫槍訊息，就留言表示要購買，隨後該名賣家便私訊陳男，告知額溫槍僅以「甜甜價」新台幣1100元出售，陳男同意購買，並採用貨到付款的方式到超商取貨，然而陳男將貨品開箱後，發現收到的竟然只是一隻普通的電子溫度計，外加一小瓶乙醇消毒液，根本不是原本想要購買的額溫槍，陳再聯絡該名賣家都沒有回應，賣家的臉書帳號也已經關閉。

另外基隆市一名40多歲的林姓女子，因擔任社區總幹事，為方便量測進出社區人員的體溫，也是透過臉書，向一名賣家訂購額溫槍，經加line聯繫後，以1支2200元的價格購入2支，林女等待到貨期間，賣家曾經告訴林女包裹出現異常，可能被調換，請她不要取貨，但林女多次詢問到貨時間，該名賣家卻又反覆其詞。

最後林女取得物品，打開一看卻發現竟是一堆廢紙、保麗龍、防撞泡泡紙等廢棄雜物，林女憤怒向賣家提出詢問，賣家則誆稱林取到的貨品應該就是疑似被調換的包裹，可協助辦理退款，但在林女提供個人帳號後，賣家即呈現不讀不回狀態，也並沒有收到任何退款。

警方分析涉及額溫槍的假網拍案情，發現高達7成的被害人，是透過臉書的物品買賣、交流社團，採用網路轉帳、ATM轉帳，或貨到付款的方式購買額溫槍，其餘2成是透過拍賣平臺或不明網站購買，1成則是透過友人介紹購買。

詐騙集團普遍採用「少量現貨」的說詞，利用飢餓行銷手法引起民眾購買興趣，再以「甜甜價出清」的話術，以明顯低於市價的售價，加強民眾購買意願，雖然被騙的金額並不高，仍然對民眾的日常生活造成相當程度的困擾。