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影／雨天倒車撞人車頭 被害人驚呼「撞到了」駕駛落跑

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導
台中市王姓男子上月19日清晨在南區倒車時，不慎碰撞後方陸姓男子轎車，王車尾有毀損痕跡。記者陳宏睿／翻攝
台中市王姓男子上月19日清晨在南區倒車時，不慎碰撞後方陸姓男子轎車，王車尾有毀損痕跡。記者陳宏睿／翻攝

台中市陸姓男子在上月19日開車行經南區美村南路、福南街時，一輛轎車欲在國小前倒車，但疑因當時天雨，該輛轎車沒有注意到後方車輛狀況，直接撞上陸的車頭，當時陸車內乘客還驚呼「撞到了」，但涉案轎車隨後往前開車逃逸，陸報警處理，警方循線通知涉案王姓男子說明，王辯稱並不知道有撞到其他車輛，全案警詢後依違反道路交通處罰條例告發。

台中市第三警分局交通分隊在上月19日下午5時許獲報，陸姓男子在上午7時許，開車行經南區美村南路與福南街口附近，當時正值國小上學時間，許多家長在校門前送學童上學，陸車因前方有輛轎車欲倒車，陸停車等待，讓轎車先行，未料轎車疑因當時天雨，未注意倒車時碰撞到陸的車頭，涉嫌肇事的轎車隨後開車離開。

經警方調閱行車紀錄器，查出王姓男子（45歲）涉案，因此通知王到案說明，王辯稱，當時他在事故地點欲倒車，因完全不知道自己曾與他車發生擦撞，所以才沒有報警就離開。

警方根據行車記錄器等證據，認定王涉嫌違反道路交通管理處罰條例，依法函送台中市交通事件裁決處開罰。

警方呼籲，下雨除會讓駕駛視線不良，路面濕滑也會讓輪胎抓地力降低，因此雨天開車，駕駛需要更加集中專心，並且注意更多細節，才能確保行車安全。另駕駛人若發生交通事故，也請應依規定報案，切勿僅憑自己的認知判斷便宜行事，警方勘驗雙方車損後，針對王姓駕駛交通事故發生未依規定處置的違規行為，依規定予以舉發。

台中市王姓男子上月19日清晨在南區倒車時，不慎碰撞後方陸姓男子轎車，王車尾有毀損痕跡。記者陳宏睿／翻攝
台中市王姓男子上月19日清晨在南區倒車時，不慎碰撞後方陸姓男子轎車，王車尾有毀損痕跡。記者陳宏睿／翻攝
台中市王姓男子上月19日清晨在南區倒車時，不慎碰撞後方陸姓男子轎車，陸車頭受損。記者陳宏睿／翻攝
台中市王姓男子上月19日清晨在南區倒車時，不慎碰撞後方陸姓男子轎車，陸車頭受損。記者陳宏睿／翻攝

事故 台中市 行車記錄器

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