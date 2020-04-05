影／雨天倒車撞人車頭 被害人驚呼「撞到了」駕駛落跑

台中市陸姓男子在上月19日開車行經南區美村南路、福南街時，一輛轎車欲在國小前倒車，但疑因當時天雨，該輛轎車沒有注意到後方車輛狀況，直接撞上陸的車頭，當時陸車內乘客還驚呼「撞到了」，但涉案轎車隨後往前開車逃逸，陸報警處理，警方循線通知涉案王姓男子說明，王辯稱並不知道有撞到其他車輛，全案警詢後依違反道路交通處罰條例告發。

台中市第三警分局交通分隊在上月19日下午5時許獲報，陸姓男子在上午7時許，開車行經南區美村南路與福南街口附近，當時正值國小上學時間，許多家長在校門前送學童上學，陸車因前方有輛轎車欲倒車，陸停車等待，讓轎車先行，未料轎車疑因當時天雨，未注意倒車時碰撞到陸的車頭，涉嫌肇事的轎車隨後開車離開。

經警方調閱行車紀錄器，查出王姓男子（45歲）涉案，因此通知王到案說明，王辯稱，當時他在事故地點欲倒車，因完全不知道自己曾與他車發生擦撞，所以才沒有報警就離開。

警方根據行車記錄器等證據，認定王涉嫌違反道路交通管理處罰條例，依法函送台中市交通事件裁決處開罰。