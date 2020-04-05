慈濟「安心祝福包」贈竹縣 楊文科加入打包行列

新冠肺炎疫情持續加溫，新竹地區80幾位慈濟志工，今天齊聚於新竹靜思堂，準備1500個「安心祝福包」將送給新竹縣。新竹縣長楊文科也加入打包行列，楊文科表示，今天天氣雖然涼 ，但慈濟的熱心和愛心，讓心感到溫暖，楊文科也代表竹縣1300多位居家檢疫、隔離者與管理者向慈濟致謝。

竹縣的關懷包包含有來自慈濟提供的「安心祝福包」，內有五穀粉、健康穀糧、保健品、靜思語、健康吊飾和愛心祝福卡等；新竹縣政府提供的關懷包有關懷手冊、溫度計、口罩14個、肥皂、漂白水等物資；中華電信的防疫關懷包有14天線上免費服務；點閱串流科技也免費提供新竹縣1千份MagV快訊閱讀序號卡(QR code卡)開通後可免費線上閱覽超過300本雜誌。