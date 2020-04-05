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慈濟「安心祝福包」贈竹縣 楊文科加入打包行列

聯合報 / 記者張雅婷/新竹即時報導
慈濟志工今天齊聚於新竹靜思堂，準備1500個「安心祝福包」將送給新竹縣。新竹縣長楊文科也加入打包行列。圖／新竹縣府提供
慈濟志工今天齊聚於新竹靜思堂，準備1500個「安心祝福包」將送給新竹縣。新竹縣長楊文科也加入打包行列。圖／新竹縣府提供

新冠肺炎疫情持續加溫，新竹地區80幾位慈濟志工，今天齊聚於新竹靜思堂，準備1500個「安心祝福包」將送給新竹縣。新竹縣長楊文科也加入打包行列，楊文科表示，今天天氣雖然涼 ，但慈濟的熱心和愛心，讓心感到溫暖，楊文科也代表竹縣1300多位居家檢疫、隔離者與管理者向慈濟致謝。

竹縣的關懷包包含有來自慈濟提供的「安心祝福包」，內有五穀粉、健康穀糧、保健品、靜思語、健康吊飾和愛心祝福卡等；新竹縣政府提供的關懷包有關懷手冊、溫度計、口罩14個、肥皂、漂白水等物資；中華電信的防疫關懷包有14天線上免費服務；點閱串流科技也免費提供新竹縣1千份MagV快訊閱讀序號卡(QR code卡)開通後可免費線上閱覽超過300本雜誌。

楊文科盼各界對疫情的投入，能夠讓檢疫及隔離者能夠健康、平安、喜樂康的度過檢疫期；身為慈濟志工的竹縣府行政處長邱俊良表示，安心祝福包預計8日捐贈到新竹縣政府，將透過衛生、民政系統發送給1000多位居家檢疫及隔離者。

慈濟志工今天齊聚於新竹靜思堂，準備1500個「安心祝福包」將送給新竹縣。新竹縣長楊文科也加入打包行列。圖／新竹縣府提供
慈濟志工今天齊聚於新竹靜思堂，準備1500個「安心祝福包」將送給新竹縣。新竹縣長楊文科也加入打包行列。圖／新竹縣府提供

新竹 慈濟 楊文科

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