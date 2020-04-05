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有隻斷腳? 民眾嚇壞報案 警到場一看「整人玩具啦」
「警察先生，有隻斷腳？ 」有路人今天上午10點在台南市北區公園路746巷內，一間廢棄空屋外發現一隻疑似斷腳，誤以為出了人命，連忙報轄區派出所派出所到場了解，員警到場後不敢大意拉開封鎖線，並請來鑑識人員採證，鑑識員警一看，這隻形似斷腳是橡膠做的整人玩具，大家才鬆了一口氣。
今天上午10點多，熱心民眾經過北區公園路746巷內一間空屋前，看到屋內地上有一隻形似斷腳，嚇得向轄區派出所報警，值班員警到場後馬上拉起封鎖線，並通知偵查隊鑑識人員到場採證，鑑識人員到場後，仔細一看，覺得有異，並戴上手套大膽碰觸，發現是橡膠材質，研判可能是整人用玩具，當成遺失物交由派出所處理 。
員警封鎖採證時，吸引許多民眾圍觀，後來得知是整人玩具，個個鬆了一口氣，還有人笑了出來，但也有民眾罵說，亂丟整人玩具，實在很嚇人，還是是大白天發現，萬一是在晚上，天色昏暗，膽子小的很可能會被整人玩具嚇破膽，真是要不得。
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