影／蘭嶼首例男子深潛吐血 黑鷹直升機後送就醫

台中市32 歲藍姓男子昨天傍晚在蘭嶼從事深潛，意外發生吐血，今天上午由空勤黑鷹直升機後送回台東馬偕就醫，目前男子生命跡象穩定，經台東馬偕初步處理後，再轉送衛福部立台中醫院治療。

不願具名的蘭嶼地區資深潛水教練表示，依藍姓男子的狀況 可能是潛水夫病，因他人還有意識，研判是深潛後，快速浮升，水壓遽降，肺部快速膨脹而局部爆裂，如果是肺整個爆開，人應該是沒救了。

昨天傍晚藍姓男子在蘭嶼從事深潛活動，浮出水面後，忽然發生吐血現象，隨行人員立即將他送到蘭嶼衛生所急救，經衛生所診斷評估後申請空中醫療後送， 因蘭嶼夜間風向不穩定，空勤直到今天上午天氣轉好才出勤。

空中勤務總隊台東豐年機場駐地勤務第3大隊第3隊長祝世全表示，今上午天氣好轉黑鷹直升機6點18分起飛定向蘭嶼，7點30分返回平安降落台東豐年機場，並將藍姓男子傷患交由救護人員，轉送台東馬偕醫院後續治療。