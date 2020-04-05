抓到了！一家人機車雙載 大包小包垃圾丟進芳苑紅樹林

彰化線西南角有豐富的濕地生態，但常時被發現有垃圾棄置，彰化縣府上個月陸續在出海道路以及紅樹林裡設置監視器，設備施用還未滿月，就在3月15日拍到兩輛機車分別載著多包垃圾，將垃圾丟進紅樹林區，畫面全被拍下來，彰化環保局將依廢棄物清理法第27條，各罰1200元罰鍰。

彰化二林溪出海口的芳苑濕地紅樹林，是台灣最大的濕地潮間帶，卻遭民眾隨意丟棄垃圾，影響海岸觀光發展，也破壞海洋生態，近日因周遭有工程施工，施工人員發現在地除了有家戶垃圾，還有家具、建築廢棄物等，縣府陸續僱工清除濕地紅樹林周遭垃圾，今年3月包括農業處、環保局都陸續在周邊架設監視器，取締濫倒垃圾。

農業處表示，縣府轄管本縣沿海出海道路共19條，因位處沿海地區卻成為環境死角，為遏止民眾亂丟垃圾影響海岸環境，加強在出海道路出入口，設置攝影機錄影蒐證，畫面由海巡單位監控。

環保局則在紅樹林裡、賞鳥小屋高處都設置監視器，加強髒亂點蒐證，上月15日監視器就拍到同一日有兩輛機車前方分別載著大包黑色垃圾袋，後方駕駛還手提垃圾，大包小包行經出海道路，接著將圾垃全往紅樹林裡丟，車主最後依車牌被找到，兩輛機車為同一住址。

環保局說，依照廢棄物清理法第27條可處1200元以上6000元以下罰鍰，為從源頭遏止亂丟垃圾，縣府將持續增購監控設備加強取締。