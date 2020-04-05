影／全民防堵新冠肺炎 基隆港2緬甸船員下船闖關被捕

台灣防堵新冠肺炎全民總動員，停泊基隆港1艘貨輪上的2名緬甸籍船員，下船後試圖自行走出港區，港警機警發現攔下，依防疫作業流程穿戴防護裝備偵訊後，將2人依違反入出國及移民法移送法辦。

基隆港務警察總隊今早表示，基隆港北櫃場管制站員警昨天查獲2名緬甸籍男性船員，下船後欲步行離開港區，馬上攔截，並通知疾病管制署派員到場進行檢疫。2人無發燒、咳嗽等症狀。

疫關鍵時期，警方嚴陣以待，港警總隊依警政署「嚴重特殊傳染性肺炎防疫期間辦理訊問拘捕通緝到案被告作業流程規定」，穿戴相關防護裝備進行偵訊。

2名緬甸船員不會說中文，經聯絡通譯人員前來協助，2人供稱想要回緬甸，才會自行下船闖關，被依違反入出國及移民法送辦。基隆地檢署檢察官以數位遠距視訊複訊後，責付船務代理公司將2名外籍船員帶回船上。

基隆港務警察總隊表示，依照中央流行疫情指揮中心規定，目前嚴禁外籍船員及工作人員下船登岸入境，呼籲船公司及代理業者配合加強宣導。