台中大叔酒駕自撞安全島 送醫插管急救中

台中市魏姓男子今天清晨6時許騎車行經西屯區台灣大道時，自撞路旁人行道，警消獲報後將魏送醫，醫院緊急將魏插管治療，警方也向醫院申請抽血酒測，經院方抽血換算後，酒精濃度超標，將依公共危險罪論處，不過魏因插管無法警詢，詳細的案發原因，有待後續調查。

據查，魏姓男子（40歲）今天清晨6時許騎車由西屯區台灣大道往東海大學方向行駛，行經台灣大道620號附近時，因不明原因自撞路旁人行道，魏雖有戴安全帽，但臉部仍受創，全身有擦挫傷，警消獲報後到場，將魏送往中國醫藥大學附設醫院急救，院方插管治療，並經抽血發現魏的酒精濃度超標。