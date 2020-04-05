高雄女子不滿住家遭法拍 與家人爭執後火燒厝

今天凌晨高雄市仁武區一棟透天厝住宅火警，54歲女屋主與一對兒女順利獲救，不過 26歲女兒將自己反鎖屋內，救出時一度昏迷，近日王姓住家因房子銷售問題意見不合，疑似有人潑灑汽油引發火勢，所幸未波及鄰居。警方表示，起火原因還要深入調查。

今天凌晨3點多，仁武區永新二街一棟四樓透天厝通報火警，屋內有54歲李姓女屋主與一對王姓子女受困屋內。仁武消防分隊抵達現場，當時房屋內部悶燒，外觀看不出火勢，初判起火點在屋內3至4樓，30歲王姓哥哥在3樓陽台等待救援，屋內還有26歲妹妹尚未脫困。

火災現場飄散汽油味，李姓女屋主人在樓下沒有大礙，消防人員上樓將王男救出，並趕往4樓找尋另名受困王女。消防人員發現，王女將自己反鎖臥室，破門而入時人已經昏迷，屋內留有烤肉架與木炭。

現場人員說，王家因房子被法拍產生爭執，事發前又爭論不休，疑似王家女兒不滿房子被賣，在家潑灑汽油企圖與家人同歸於盡。

警方表示， 26歲王姓女子救出時意識不清楚，送醫後已無生命危險，起火原因還要消防局火調人員深入調查釐清。

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