花蓮森林大火延燒6天撲滅 警方將調查起火原因

花蓮縣卓溪鄉國有林地玉里事業區第32林班地3月30日發生森林火災，經過6天延燒，林務局、空勤總隊連日派員赴山區滅火，今天下午撲滅火勢，警方將調查起火原因。

發生森林火災的地點玉里事業區第32林班地，也就是玉山國家公園南三段太平溪營地、看天池附近。

林務局花蓮林區管理處副處長王怡靖受訪表示，6天來共出動44名森林護管員及運補人員、協調空勤總隊出動13架直升機協助灑水、運補。

王怡靖表示，火勢在昨天受到控制，因空中灑水效果有限，殘火仍有可能悶燒在地面，後續收尾仰賴地面人力打熄殘火，今天下午3時15分撲滅火勢，原本配合實施人車管制的瑞穗林道10公里處也恢復通行。

王怡靖指出，後續將配合內政部警政署保安警察第七總隊調查起火原因，還要清查受火場波及範圍和受損林木數量。