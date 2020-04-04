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北市男失去意識倒臥街上 警衝現場CPR助救回
台北市61歲徐姓男子日前不明原因倒臥街上，警員陳煥諭獲報趕抵，發現他已失去意識，立刻予以CPR並報請救護，電話中依照救護員指示急救，並將陳男送醫救活。
松山分局中崙派出所警員陳煥諭上月25日深夜巡邏時獲報，八德路三段有路倒民眾，趕赴現場發現，一男子倒在騎樓，他無明顯外傷，但已失去意識，輕拍他肩也沒反映。
陳員當機立斷，對他實施CPR心肺復甦術，並報請119救護；陳員透過電話聽取救護人員指示，一旁還有民眾協助，6分鐘後消防員趕到現場，立刻將男子送國泰醫院。
松山分局表示，男子年紀61歲，經急救，最終恢復生命跡象。松山分局呼籲，若有年邁、身體不適長者盡量避免單獨外出，或由家屬、友人陪同。
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