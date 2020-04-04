快訊

本土病例案352北部商店販售人員 發病前全程戴口罩

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市男失去意識倒臥街上 警衝現場CPR助救回

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導
松山分局中崙派出所警員陳煥諭，日前幫助失去意識民眾救回一命。記者蔡翼謙／翻攝
松山分局中崙派出所警員陳煥諭，日前幫助失去意識民眾救回一命。記者蔡翼謙／翻攝

北市61歲徐姓男子日前不明原因倒臥街上，警員陳煥諭獲報趕抵，發現他已失去意識，立刻予以CPR並報請救護，電話中依照救護員指示急救，並將陳男送醫救活。

松山分局中崙派出所警員陳煥諭上月25日深夜巡邏時獲報，八德路三段有路倒民眾，趕赴現場發現，一男子倒在騎樓，他無明顯外傷，但已失去意識，輕拍他肩也沒反映。

陳員當機立斷，對他實施CPR心肺復甦術，並報請119救護；陳員透過電話聽取救護人員指示，一旁還有民眾協助，6分鐘後消防員趕到現場，立刻將男子送國泰醫院。

松山分局表示，男子年紀61歲，經急救，最終恢復生命跡象。松山分局呼籲，若有年邁、身體不適長者盡量避免單獨外出，或由家屬、友人陪同。

61歲陳姓男子日前失去意識倒臥松山區八德路街上。記者蔡翼謙／翻攝
61歲陳姓男子日前失去意識倒臥松山區八德路街上。記者蔡翼謙／翻攝

CPR 消防員 北市

延伸閱讀

北市公車再2起不戴口罩 害誤點還反問健康為何要戴

北市商辦租金 今年漲勢未歇

清明節掃墓人潮最尖峰？北市今上午人潮銳減

撘捷運公車「不戴口罩」禁搭可罰 北市有民眾還不知道

相關新聞

台中警對5歲男童酒測 高分檢主任：執法稍有點過當

台中市大里區楊姓百萬特斯拉電動車車主昨天PO文，剛買不到一個月的新車遭5歲男童騎腳踏車撞到，還標註「全國最年輕駕駛撞到特...

清明常引起雜草火災 消防局：牢記四不二記得原則

往年清明節因民眾掃墓，引起雜草火災頻傳，使消防人員疲於奔波滅火，為了加強提醒民眾掃墓用火安全，桃園市府消防局於各轄區內及...

驚險！20呎貨櫃重砸曳引車頭 駕駛毫髮無傷

台中港一處貨櫃場今日清晨6時許發生意外，林姓男子駕駛橋式吊車準備將20呎貨櫃放置板架上，疑因誤將油門當煞車踩，貨櫃直接重...

清明掃墓高雄10場火警 消防隊忙奔命滅火

今、明2天是清明掃墓熱潮，高雄市今天到中午，已發生至少10起墓園火警，幸及時撲滅火勢，未造成傷亡。消防隊員疲於奔命忙滅火...

獨／居家檢疫關機可引來正妹警察 這麼做恐觸刑法

高雄小港區一名居家檢疫婦人因手機斷訊，清早驚動警方趕來訪查，事後她丈夫將女警身影PO上網路，留言宣稱關掉手機就能引來小港...

北市男失去意識倒臥街上 警衝現場CPR助救回

台北市61歲徐姓男子日前不明原因倒臥街上，警員陳煥諭獲報趕抵，發現他已失去意識，立刻予以CPR並報請救護，電話中依照救護...

影／「車子是我撞的」5歲童撞特斯拉負責任勇受酒測

台中市大里區楊姓百萬特斯拉電動車車主昨天PO文，剛買不到一個月的新車遭5歲男童騎腳踏車撞到，還標註「全國最年輕駕駛撞到特...

5歲童撞到特斯拉沒跑勇敢酒測 發抖吹5次才成功車主讚

台中市大里區楊姓百萬特斯拉電動車車主昨天PO文，剛買不到一個月的新車遭5歲男童騎腳踏車撞到，還標註「全國最年輕駕駛撞到特...

影／澎湖貨車失控撞民宅翻覆 車內2男1女獲救送醫

澎湖縣馬公203縣道今天上午驚傳貨車失控撞擊民宅翻覆事故，車內2男1女分別受有骨折、擦傷不等傷勢，所幸生命跡象均穩定，肇...

影／無懼疫情就怕沒得賭 三重賭徒冒染病風險樹下開賭

新北市三重警方昨日查獲民眾聚賭，賭徒們無畏新冠肺炎疫情，更無視中央流行疫情指揮中心建議保持社交距離，十餘人坐在樹下圍著賭...

防疫期間悶壞了 台南警2天攔阻4男遭假援交手法詐騙案

防疫期間在家，不能到處趴趴走，中年大叔在家上網交友，不禁年輕貌美女子甜言蜜語，險些吃虧上當案件變多了。台南市警五分局開元...

汽車半路故障 女駕駛驚慌失措 警熱心推車解圍

新北市土城警分局交通分隊員警林宗慶3月底在土城工業區城林路、亞洲路口，發現一輛自小客大喇喇地停在馬路中央，員警以為是違規...

熱門新聞

板橋驚傳國小童被推下樓？防疫校外人士不得進入警調查

居家檢疫同居男女失聯2天 今發現陳屍租屋處疑尋短

昨天屋內還傳出電視聲 2名居家檢疫男女燒炭亡

桃園驚傳居家檢疫男女身亡 鄭文燦發臉書說明

騎單車撞百萬特斯拉 警對5歲童酒測、童勇敢吹氣引熱議

5歲童騎腳踏車撞特斯拉 警方依規酒測引議論

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。