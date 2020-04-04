影／「車子是我撞的」5歲童撞特斯拉負責任勇受酒測

台中市大里區楊姓百萬特斯拉電動車車主昨天PO文，剛買不到一個月的新車遭5歲男童騎腳踏車撞到，還標註「全國最年輕駕駛撞到特斯拉」、「弟弟真的很勇敢接受酒測」等，引熱議。

楊姓車主說，他PO文的原因正向稱讚男童有責感。昨天早上他的車子被撞找不到肇事者，下午男童撞到車後，呼朋引伴說「車子是我撞的」，請其他騎車的小朋友留在現場一下，他自己連忙跑回家請家長來處理。車主說，他是擔心男童受傷才報警，以為備案填料，沒想到要酒測，他和男童家長都覺得不用酒測，但警方堅持依規定要酒測，最後以3000元和解，雙方都正向看待，認為這是寶貴的機會教育。

男童母親表示，孩子很冷靜、很有責任感，跑回家通知家人處理，她聽聞警方說要酒測很警訝，她認為年紀這麼小，應該不用酒測，最後還是配合警察，孩子在酒測時很害怕，身體一直陡，她建議修改相關法令，避免響影孩子心理。孩子騎單車出去衝很快，這件事給孩子一次機會教育，楊姓車主車子停在轉彎處也有不對，最後3000元和解。

台中市警局霧峰分局内新所副所長洪堉騶說明，5歲男童騎腳踏車在巷內左轉，撞上臨停的特斯拉電動車，當時楊姓車主因車子暫停路邊卸貨，致轎車鈑金受損牽扯理賠，處理員警依道路交通事故處理規範，無論雙方年齡，都要酒測，為維護雙方權利，並無不當，該採證依規定就是要採證完備。

霧峰分局表示，5歲男童是霧峰分局受理交通事故年齡最小的個案，分局將以此案例向上反映，盼可視交通事故現場狀況授權處理員警，類似幼童案件得彈性免予實施酒測。

楊姓車主將警方到場處理的照片也PO上網，指「買不到一個月在今天被擊落了」，並標註「全國最年輕駕駛撞上特斯拉」、「5歲駕駛接受酒測」、「弟弟真的很勇敢的面對問題」、「還好人沒事」、「簡單鈑金處理」、「已和解」、「波麗士大人辛苦了」。

據了解，男童接受酒測時，因看到警方，加上大人、孩子圍觀七嘴八舌，一名大人笑問男童「你剛有喝酒嗎？」男童玩伴說「小朋友不會喝酒啦！」男童雖然嚇得全身發抖，但仍相當配合，警方在旁又是安撫、示範，大人也說明「像吹氣球一樣」，男童第一次吹氣沒成功還臉色發白，全身是陡個不停，依偎在阿嬤身上。

警方見狀，詢問男童「還是你要楊叔叔先示範給你看，然後你再照做？」男童點點頭，看完楊姓車主受測後，身體還在陡，警方拉著男童的手要他不要緊張，甚至有大人提議「用抽血的！」警方連忙說「不要啦，疫情期間不要去醫院啦」，最後男童心情慢慢穩定下來，測了5次才成功。