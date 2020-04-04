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5歲童遭酒測惹議 警盼依現場狀況授權免予酒測

中央社 / 台中4日電

台中市大里區一名5歲男童騎腳踏車擦撞百萬特斯拉電動車，警方據報到場後依規定對男童酒測引發議論，男童媽媽認為酒測年齡應彈性處理，警方將向上級反映可授權員警視現場狀況免予酒測。

台中市警察局霧峰分局今天表示，昨天下午5時多接獲民眾報案指發生車禍事故，前往現場發現是5歲男童騎腳踏車撞到停在民宅門口的特斯拉電動車，電動車有被擦撞痕跡，隨即依規定到場測量距離及對肇事者進行酒測。

男童媽媽接受中央社記者採訪時表示，小朋友在酒測過程中發抖、臉色發白，很緊張，因為一直吹不出氣來，直到第5次才完成酒測，雖然酒測是警方的作業程序，但她覺得為什麼要叫這麼小的孩子做酒測，應該可以更彈性處理。

記者前往男童家中採訪時，看到男童正在巷子裡和一群鄰居小朋友騎車玩耍，似乎沒有受到酒測事件干擾，男童媽媽指出，事情過了後，小朋友還是很開心的玩，昨晚也照常睡覺，小朋友事後有反省，說以後不敢再騎那麼快了，剛好讓小朋友有個教訓、學個乖。

由於有些網友認為特斯拉車主因此報案處理太小題大作了，楊姓車主接受採訪時表示，他是擔心小朋友受傷，會有保險問題，因而向警方報案，而且發生交通事故後依程序應該向警方備案，事後，他也與男童家屬私下以3000元和解了，並沒有準備向保險公司報出險。

楊姓車主說，他之所以將小朋友酒測畫面公布在地方臉書社團，出發點是正面的，因為他覺得小朋友很勇敢，撞車後趕快通知家人出面處理，並沒有逃避責任，對於網友一些負面的評語，他以平常心看待。

警方也表示，在道路上發生交通事故，包括慢車在內也要進行酒測，而腳踏車就是慢車的一種，作業程序中並沒有規定幾歲以下不用實施酒測，全案都是依規定進行。由於男童可能是接受酒測者中年紀最小的個案，霧峰分局將以此個案向上級反映，可視交通事故現場狀況授權處理的員警，類似幼童案件得彈性免予實施酒測。

酒測 事故

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