台中警對5歲男童酒測 高分檢主任：執法稍有點過當

台中市大里區楊姓百萬特斯拉電動車車主昨天PO文，剛買不到一個月的新車遭5歲男童騎腳踏車撞到，還標註「全國最年輕駕駛撞到特斯拉」、「弟弟真的很勇敢接受酒測」、「還好人沒事」、「已和解」，小男童在家長陪同下，挺起胸膛勇敢受酒測的照片曝光後，引起網友熱議，有的認為男童「太可愛了！」、「啥米小孩也要酒測？」還有家長拿來告誡自己孩子要當心，引發熱議。

台中高分檢主任檢察官李慶義，對警方對年僅5歲男童實施酒測，認行政罰法對未滿14歲之人不處罰，若違反道路交通管理處罰條例，可處罰法定代理人或監護人，而警方是依據「慢車駕駛人，駕駛慢車經測試檢定酒精濃度超過規定標準者」，而對男童酒測，執法並非不對，但稍有點過當，因受測者畢竟是幼小的5歲童，可從外表、行為觀察即可。

楊姓車主表示，昨天下午在住家卸貨，聽到碰一聲，發現他的特斯拉被鄰居家5歲男童腳踏車撞上，小男童很勇敢沒有離開現場，還呼朋引伴告知朋友「撞到車子了」，也與男童父母以3000元和解，他PO文是要讚揚男童有責任感、很正向。他報警是為了維護雙方權益，也怕男童有受傷，他和男童家長都覺得不用酒測，但警方堅持依規定要酒測。

台中市警局霧峰分局內新所副所長洪堉騶說明，5歲男童騎腳踏車在巷內左轉，撞上臨停的 特斯拉電動車，當時楊姓車主在車上，致轎車鈑金受損牽扯理賠，處理員警依道路交通事故處理規範，對雙方酒測，為維護雙方權利，並無不當，該採證還是要採證，5歲男童是霧峰分局受理交通事故年齡最小的個案，分局將以此案例向上反映，可視交通事故現場狀況授權處理員警，類似幼童案件得彈性免予實施酒測。

李慶義指出，道路交通管理處罰條例第73條規定「慢車駕駛人，駕駛慢車經測試檢定酒精濃度超過規定標準者，處新台幣600元以上1200元以下罰鍰」，依規定可實施酒測。

不過行政罰法第9條規定「未滿14歲之人，不予處罰」，而交通道路管理處罰條例第85條之4規定「未滿十四歲之人違反本條例之規定，處罰其法定代理人或監護人」。意即5歲男童不處罰，由父母承受，受害人可向男童的父母求償。

李慶義強調，依常理而言，5歲男童畢竟年齡太小，喝酒的機率不高，警方從外表觀察男童有無臉紅、酒氣，舉止行為是否有正常即可，就可觀察出男童是否有喝酒，不必對男童實施酒測。