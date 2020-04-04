清明常引起雜草火災 消防局：牢記四不二記得原則

往年清明節因民眾掃墓，引起雜草火災頻傳，使消防人員疲於奔波滅火，為了加強提醒民眾掃墓用火安全，桃園市府消防局於各轄區內及缺乏救災水源而搶救不易墓地區域設置駐點及編排宣導車巡點，啟動清明期間各項防範林野火災等措施，呼籲民眾務必請民眾要牢記「四不二記得」原則，達到預防林野火災之目的。

「四不二記得」原則包括，一、雜草不亂燒。二、菸蒂不亂丟。三、冥紙不飛揚。四、爆竹不燃放。五、記得滅餘燼。六、記得收垃圾。

消防局第二大隊長陳文宗表示，由於正值新型冠狀肺炎重點防疫期間，除了加強前來掃墓民眾在離開墓園前要確實澆滅金紙餘燼防火措施，也透過消防寶寶及拉拉熊等造型玩偶帶頭配戴口罩，強化衛教宣導民眾帶口罩，注意手部清潔衛生勤洗手，及減少人多擠在一起情況，保護自己也保護他人，降低感染風險。防火、防疫大作戰，大家一起共同守護我們的家園。