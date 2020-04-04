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適逢兒童節 海巡署長講「海龜寶寶的故事」惹哭網友

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導
今天是兒童節，海巡署長陳國恩在官方臉書上發文，強調「不是只有人類有寶寶」。圖／取自臉書專頁「海巡署長室 Coast Guard」
今天是兒童節，海巡署長陳國恩在官方臉書上發文，強調「不是只有人類有寶寶」。圖／取自臉書專頁「海巡署長室 Coast Guard」

今天是兒童節，海巡署長陳國恩在官方臉書上發文，強調「不是只有人類有寶寶」，人類製造的污染作為「給海龜寶寶的兒童節禮物」，讓海龜寶寶存活難度增加10倍，導致每100隻海龜寶寶僅有1隻能存活，民眾在兒童節這天謹記「減塑減污」，共同維護生態。

陳國恩說，人類為保障孩子的生存等權利，特別設立「兒童節」，但對許多生物來說，童年並沒有那麼幸運。像是海龜，在一窩50至200顆海龜蛋中，孵化失敗率達20％，順利誕生的海龜寶寶，要先衝過戰場般的沙灘，躲過陸上的螃蟹和空中的海鷗，才能進到海洋，過程中有50％的海龜寶寶會喪命。

進到海裡後，無論是鯊魚、海豚、魚類，又有更多獵食者在等著牠們，加上惡劣的天氣及亂流，能活下來的小海龜又會再減去一半；10年後，當初那窩小海龜只剩十分之一能存活，返回最初誕生的沙灘上交配產卵，而這份數據是在沒有人為傷害的情況下形成。

人類多年下來製造各種塑膠製品、有毒物質，進行海灘開發，讓小海龜存活難度再增加10倍，等於每100隻海龜寶寶，只有1隻能存活。此外，陳國恩提到，有人為了幫助小海龜生存，乾脆將海龜產下的卵挖出來幫忙孵化，再放回大海，此舉其實是人類一相情願的想法，很可能加速海龜絕種。

要在一望無際的大海中找到自己出生的那片沙灘，幾乎是不可能的事，那海龜是如何返回出生地產卵的？陳國恩說，海龜是靠著體內與生俱來的「印痕行為」返回出生地，許多生物都有這樣的本能，像是鴨子寶寶會將第一眼看見的物體當作自己的母親，這是一種透過環境刺激，產生不可逆的學習方式。

而海龜寶寶則是從自沙灘排向大海的歷程，記下出生地的「地磁傾角與強度」，產生經緯度般精準的資料，作為長大後返回出生地的指標。人類要幫忙守護海龜寶寶，最基本的作法就是平時不要再沙灘上留下垃圾，減少製造廢棄物及減少光源干擾。

兒童節這天，別忘了不是只有人類才有寶寶，每個生物都有生存下去的權利，我們能給牠們最棒的兒童節禮物，其實只是在平時購物時說聲「沒關係，我不用塑膠袋」。

因海巡署近期時常在臉書上透過「迷因梗」進行政策宣傳，時常讓人會心一笑；此篇兒童節貼文也製作海龜寶寶迷因梗圖，有網友看完卻忍不住留言「抱歉，這個迷因讓我笑了，笑著笑著就哭了」。

海龜 兒童節 沙灘

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