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5歲童撞到特斯拉沒跑勇敢酒測 發抖吹5次才成功車主讚

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
警察對5歲小男童進行酒測，引發網友熱議。圖／翻攝自楊姓車主臉書
警察對5歲小男童進行酒測，引發網友熱議。圖／翻攝自楊姓車主臉書

台中市大里區楊姓百萬特斯拉電動車車主昨天PO文，剛買不到一個月的新車遭5歲男童騎腳踏車撞到，還標註「全國最年輕駕駛撞到特斯拉」、「弟弟真的很勇敢接受酒測」、「還好人沒事」、「已和解」，小男童在家長陪同下，挺起胸膛勇敢受酒測的照片曝光後，引起網友熱議，有的認為男童「太可愛了！」、「啥米小孩也要酒測？」還有家長拿來告誡自己孩子要當心，引發熱議。

楊姓車主表示，昨天下午在住家卸貨，聽到碰一聲，發現他的特斯拉被鄰居家5歲男童腳踏車撞上，小男童很勇敢沒有離開現場，還呼朋引伴告知朋友「撞到車子了」，也與男童父母以3000元和解，他PO文是要讚揚男童有責任感、很正向。他報警是為了維護雙方權益，也怕男童有受傷，他和男童家長都覺得不用酒測，但警方堅持依規定要酒測。

台中市警局霧峰分局内新所副所長洪堉騶說明，5歲男童騎腳踏車在巷內左轉，撞上臨停的特斯拉電動車，當時楊姓車主在車上，致轎車鈑金受損牽扯理賠，處理員警依道路交通事故處理規範，對雙方酒測，為維護雙方權利，並無不當，該採證還是要採證，5歲男童是霧峰分局受理交通事故年齡最小的個案，分局將以此案例向上反映，可視交通事故現場狀況授權處理員警，類似幼童案件得彈性免予實施酒測。

楊姓車主將警方到場處理的照片也PO上網，指「買不到一個月在今天被擊落了」，並標註「全國最年輕駕駛撞上特斯拉」、「5歲駕駛接受酒測」、「弟弟真的很勇敢的面對問題」、「還好人沒事」、「簡單鈑金處理」、「已和解」、「波麗士大人辛苦了」。

據了解，男童接受酒測時嚇得全身發抖，第一次吹氣失敗，警方在旁安撫，並改由楊姓車主先酒測、示範，最後男童測了5次才成功。

楊姓男子事後在臉書貼文，引起網友熱議，很多網友看到小朋友受測照片，貼文「了不起，負責！」「看到這照片我笑了！」也有的認為「啥米小孩也要酒測？！？！」、「還酒測！這警察...... 」、「這車主也太....！一個小朋友也不放過」、「拉拉車禍的肇事者最低年齡被刷新ㄌ」、「我比較怕小弟弟的心靈受創這個要注意」。

警察對5歲小男童進行酒測，引發網友熱議。圖／翻攝自楊姓車主臉書
警察對5歲小男童進行酒測，引發網友熱議。圖／翻攝自楊姓車主臉書
警察對5歲小男童進行酒測，引發網友熱議。圖／翻攝自楊姓車主臉書
警察對5歲小男童進行酒測，引發網友熱議。圖／翻攝自楊姓車主臉書

酒測 車主

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