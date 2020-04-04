影／澎湖貨車失控撞民宅翻覆 車內2男1女獲救送醫

澎湖縣馬公203縣道今天上午驚傳貨車失控撞擊民宅翻覆事故，車內2男1女分別受有骨折、擦傷不等傷勢，所幸生命跡象均穩定，肇事原因待傷者狀況穩定後，由警方進一步調查釐清。

陳姓男子駕駛小貨車沿203縣道往馬公方向行駛，但經過講美路段時，貨車突然失控衝向對向車道，直接撞上路邊民宅後翻覆；車上貨物散落一地，當時車內2名男子（21歲、46歲）順利脫困，在路邊待救，但較為年長的婦人（60歲）受困車內，動彈不得。

澎湖縣消防局獲報，派遣4車10人到場支援，利用油壓剪破壞車體後，救出受困婦人，發現婦人生命徵象穩定、意識清楚，但右手臂疑似骨折，全身也有多處擦傷，隨即清洗傷口並上頸圈、抽吸式護目及長背板固定處置，送往衛生福利部澎湖醫院救治。經檢傷，46歲陳男大腿骨折、多處擦傷，21歲陳男僅有擦傷，分別送往澎湖三總、部立澎湖醫院救治。