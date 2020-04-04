清明掃墓高雄10場火警 消防隊忙奔命滅火

今、明2天是清明掃墓熱潮，高雄市今天到中午，已發生至少10起墓園火警，幸及時撲滅火勢，未造成傷亡。消防隊員疲於奔命忙滅火，呼籲民眾祭祖掃墓，謹記「4不2記得」。

高雄市消防局到今天中午的統計，10起墓園火警分別發生在高雄市湖內、田寮、茄萣、橋頭、大寮、林園、大樹及杉林等區，其中田寮區第四公墓、古亭路隆后宮附近、茄萣區新庄巷孝思園附近的火警，延燒1小時左右才滅火。

據警、消了解，10場火警大半是民眾掃墓後，沒將火苗澆熄或燃燒的紙錢飄散引燃雜草而發生的火警，只有林園駱駝山公墓機車火警，車主說不是燒紙錢引燃，可能是機車老舊漏油，騎上山後燃燒，警消到場前，已自行撲滅。