防疫期間悶壞了 台南警2天攔阻4男遭假援交手法詐騙案

防疫期間在家，不能到處趴趴走，中年大叔在家上網交友，不禁年輕貌美女子甜言蜜語，險些吃虧上當案件變多了。台南市警五分局開元派出所本月2、3日短短2天在轄內超商攔阻4起購買點數假援交詐騙案，提醒民眾小心，以免落入桃色陷阱。

開元派出所4月2日凌晨零時、1時、4月3日下午2時、7時接獲4家超商店員反映，有民眾欲購買3000、6000元不等高額遊戲點數，疑遭假援交詐騙，經員警告知這是詐騙集團慣用的購買點數假援交詐騙手法，4名男子才恍然大悟保住荷包。

警方調查，這4起詐騙案均透過Line APP交友網站認識暱名女子，雙方互加好友聊天，表示如果要見面，需先至超商購買遊戲點數，再將帳號及密碼回拍照回傳，男子不疑有他，依照指示前往超商購買點數，期能一睹芳容。而4名民眾年齡30、60多歲均經社會歷練的中年大叔，仍不敵化身年輕貌美援交女子的甜言蜜語，險些受騙上當。

警方呼籲，假援交詐騙案件急增，透過手機交友軟體者就佔了四分之一，歹徒利用最多的軟體為LINE，詐騙集團常化身年輕貌美的援交女子滲透各交友網站與軟體，伺機以遊戲點數色情交易遂行詐騙，民眾宜多從事正當休閒活動，避免落入桃色陷阱。