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汽車半路故障 女駕駛驚慌失措 警熱心推車解圍
新北市土城警分局交通分隊員警林宗慶3月底在土城工業區城林路、亞洲路口，發現一輛自小客大喇喇地停在馬路中央，員警以為是違規停車，上前取締時，汽車女駕駛驚慌又失措的表示，「車子突然熄火，我不知道該怎麼辦，來處理故障拋錨。」
林員現場檢視汽車儀表板，發現汽車疑因電瓶故障導致車輛熄火，因無法再發動，才會停在城林路與亞洲路口，加上正值下班交通尖峰時段，車流量大，為避免停放路中影響車流，只能以人力推車的方式先移至路旁，再等待拖吊車到場，趕緊呼叫支援警力到場協助。
隨後土城派出所員警鄭玉翔、林豐廷二人到場支援，與林員三人協力將汽車從路口推至城林路旁，由女駕駛聯繫修車廠前來拖車，協助完畢後女駕駛非常感謝員警協助，還表示以後開車上路前會注意車輛狀況，確認正常後再上路，隔天女駕駛還特地到土城警分局當面向員警致謝。
土城警分局提醒民眾上路前應先了解車輛狀況，若駕駛過程中遇拋錨或交通意外事故應先開啟車輛危險警告燈(打雙閃燈)或於事故地點後方適當位置擺放車輛故障標誌，以維護自身及其他用路人行的安全。
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