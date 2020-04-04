汽車半路故障 女駕駛驚慌失措 警熱心推車解圍

新北市土城警分局交通分隊員警林宗慶3月底在土城工業區城林路、亞洲路口，發現一輛自小客大喇喇地停在馬路中央，員警以為是違規停車，上前取締時，汽車女駕駛驚慌又失措的表示，「車子突然熄火，我不知道該怎麼辦，來處理故障拋錨。」

林員現場檢視汽車儀表板，發現汽車疑因電瓶故障導致車輛熄火，因無法再發動，才會停在城林路與亞洲路口，加上正值下班交通尖峰時段，車流量大，為避免停放路中影響車流，只能以人力推車的方式先移至路旁，再等待拖吊車到場，趕緊呼叫支援警力到場協助。

隨後土城派出所員警鄭玉翔、林豐廷二人到場支援，與林員三人協力將汽車從路口推至城林路旁，由女駕駛聯繫修車廠前來拖車，協助完畢後女駕駛非常感謝員警協助，還表示以後開車上路前會注意車輛狀況，確認正常後再上路，隔天女駕駛還特地到土城警分局當面向員警致謝。