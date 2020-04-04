影／兒童月防疫宣導不孤單 新北警首創有聲漫畫集

因應新型冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，新北市警局以網路宣導方式歡慶4月兒童月到來，以「守護孩子的笑容」為主題推出「通報吧！阮係哩欸柑仔店！」、「守護幼苗，你我做起」、「拒絕兒童暴力，童年精彩美麗」、「愛袂反悔，哩永遠係阮欸心肝寶貝」守護兒童4部曲有聲漫畫。

藉由勵志創作漫畫家「日安同學」生動活潑的手繪漫畫加上員警真人配音，以詼諧且淺顯易懂的六格漫畫方式，詮釋108年間甫修正的兒童及少年福利與權益保障法（簡稱兒少權法）中，遏阻兒少受虐的4條重點條文，同時更將此六格漫畫客製化成拼圖，讓防疫期間的孩童不再孤寂，居家不外出也能寓教於樂，開心地歡度兒童節。

新北市警局長陳檡文表示，因應兒童月推出的有聲漫畫，讓兒少權法不再只是生硬難懂的條文，以簡單易懂的有聲漫畫吸引民眾對兒少權法的關心，此部有聲漫畫共分為4話，將在4月分的每個周六於「新北市政府警察局」臉書粉絲專頁推出。

市警局呼籲守護兒少安全需要大家多一點雞婆心，若發現疑似兒虐案件，請立即撥打110或113保護專線，讓警政、社政及司法資源第一時間介入，避免兒少虐待的憾事再發生！

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