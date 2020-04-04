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影／台3線公路彎道死亡事故 重機騎士疑自摔被撞身亡

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
台3線公路苗栗縣三灣鄉大河路段昨天下午發生重機與轎車碰撞事故，騎士傷重不治。圖／記者胡蓬生翻攝
台3線公路苗栗縣三灣鄉大河路段昨天下午發生重機與轎車碰撞事故，騎士傷重不治。圖／記者胡蓬生翻攝

台3線公路苗栗縣三灣鄉大河路段的彎道昨天下午發生死亡車禍，19歲林姓男子騎的普通重機車疑似自摔後滑至對向車道，遭行經的轎車撞及，林姓男子傷重不治，檢警今天中午相驗完畢，車禍原因責任待釐清。

苗栗縣的台3線公路是許多重機騎士喜愛騎乘出遊的路段，但沿線彎道多，過去不時發生重機事故，造成傷亡，警方一再宣導，並定期加強取締。

昨天的死亡車禍發生在下午2點左右，住苗栗縣的林姓男子駕駛普通重機車沿台3線往獅潭方向行駛，行經103.6公里大河路段時，疑似自摔滑至對向車道，被王姓駕駛人往三灣、頭份方向的轎車撞上，林姓男子傷勢嚴重，回天乏術。

事故現場為彎道並畫有雙黃線，警方呼籲行經台3線彎道路段務必減速慢行，以確保交通安全。

台3線公路苗栗縣三灣鄉大河路段昨天下午發生重機與轎車碰撞事故，騎士傷重不治。圖／記者胡蓬生翻攝
台3線公路苗栗縣三灣鄉大河路段昨天下午發生重機與轎車碰撞事故，騎士傷重不治。圖／記者胡蓬生翻攝
台3線公路苗栗縣三灣鄉大河路段昨天下午發生重機與轎車碰撞事故，騎士傷重不治。圖／記者胡蓬生翻攝
台3線公路苗栗縣三灣鄉大河路段昨天下午發生重機與轎車碰撞事故，騎士傷重不治。圖／記者胡蓬生翻攝

重機 車禍 苗栗縣

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