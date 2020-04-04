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「警察叔叔辛苦了」 父親與8歲女兒集滿70枚口罩送警

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
「警察叔叔辛苦了」，父親與8歲女兒集滿70枚口罩送警。圖／基隆市警局提供
「警察叔叔辛苦了」，父親與8歲女兒集滿70枚口罩送警。圖／基隆市警局提供

「爸爸，爸爸，我們可以送口罩警察叔叔嗎？」基隆市一名8歲女童昨天下午拉著爸爸的手，走進基隆市警察局第三分局暖暖派出所，將父女排隊買口罩用剩下的，集滿70個後親手送給警察。

胡姓男子說，因疫情尚未穩定，為免家人遭受感染風險，不敢帶家人出遊，與8歲女兒近日在家中見新聞播報檢疫對象趴趴走的訊息，女兒便提議把家中部分口罩提供警方使用，感謝警察叔叔防疫期間的辛苦，記得出勤要戴好口罩。

8歲女童則童言童語地地說「警察叔叔辛苦了，要記得戴口罩」當她親手把口罩送到警察手中，笑得很開心。

暖暖所所長徐永煌表示，感謝女童及父親慷慨捐贈防疫口罩，讓第一線執勤員警有更安心的保護，雖然不多，但卻是父女兩人，每周均準時前往藥局排隊購買口罩，集滿70枚後特地到暖暖派出所致贈第一線執勤員警。

口罩 警察 基隆

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