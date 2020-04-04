快訊

墾丁人潮多防疫難 指揮中心首度發「國家警報」籲暫勿前往

桃居家檢疫男女屋內雙亡 葬儀社人員穿隔離衣運遺體

聽新聞
test
0:00 / 0:00

5歲童騎腳踏車撞特斯拉 警方依規酒測引議論

中央社 / 台中4日電
圖擷自加藤軍台灣粉絲團2.0
圖擷自加藤軍台灣粉絲團2.0

台中市大里區一名5歲男童昨天傍晚騎腳車撞到百萬特斯拉電動車，車主報案後，警方到場為5歲童進行酒測引發民眾議論，警方今天表示，作業程序並沒有明定幾歲不用實施酒測。

警方表示，昨天下午5時多接獲民眾報案發生車禍事故，前往現場發現是5歲男童騎腳踏車撞到停在民宅門口的特斯拉電動車，車子有被擦撞痕跡，隨即依規定到場測量距離及對肇事者進行酒測。

由於特斯拉車主楊姓男子將警方處理事故過程畫面公布在地方臉書社團，引發大批網友留言討論，有些網友認為警方及車主根本小題大作，連小孩子都不放過，而小朋友酒測的畫面也引起眾多網友關注。

楊姓車主對此表示，昨天傍晚他將車子開回家停在門口準備卸貨時，就聽到撞擊車子的聲音，發現一名小男童騎腳車撞到車子的側身，小男童當下呼朋引伴及告知父母前來，勇於承擔，沒有逃避責任。

楊姓車主指出，因為車子有保險，發生事故後要報出險，需要向警方報案，而警方到場後依規定對肇事者酒測，事情發生後，全案已經私下和解了。

警方對5歲童進行酒測引起議論，對此，警方表示，在道路上發生交通事故，包括慢車在內也要進行酒測，而腳踏車就是慢車的一種，作業程序中並沒有規定幾歲以下不用實施酒測，全案都是依規定進行。

酒測 車主 事故 特斯拉

延伸閱讀

特斯拉自撞 富二代身亡

驚艷！特斯拉交車量飆增40%

在疫情肆虐期間　Tesla第一季交車量竟還大增！

中國車廠快速崛起！但特斯拉仍奪下2019年電動車銷售雙冠

相關新聞

影／漁光島帳篷飛過來了？中山高「搭帳篷」網友歪樓

中山高北上268公里處嘉義水上路段，昨天下午約4時許被發現，不明原因出現1頂綠色帳篷在內側車道，帳棚撐開後架在高速公路面...

騎樓、庇廊吸菸基隆7人被罰 杯子當菸灰缸2業者可罰5萬

基隆市政府比照台北市、新北市，自今年1月日起將7-ELEVEN、全家、OK、萊爾富等四大連鎖超商及星巴克、85度Ｃ、路易...

桃園居家檢疫男女屋內雙亡 葬儀社人員穿隔離衣運大體

桃園市一對正在居家檢疫中的同居男女昨天被發現陳屍租屋處，疑似燒炭輕生，由於2人3月31日才剛從日本返台，正逢新冠肺炎疫情...

最美風景！少婦機車環島掉錢包 機車故障都獲善心援助

張姓少婦利用清明連假，騎機車環島，昨天下午騎到嘉義縣東石鄉港口宮拜拜，不慎遺失錢包，機車也故障，她牽機車一路走到朴子市求...

石門水庫有男子落水　打撈上岸已死亡警調查

今早5點12分，桃園市消防第四大隊大溪分隊接獲民眾報案，稱大溪區石門水庫大壩嵩台，疑似有民眾落水。消防人員趕抵現場後，立...

「警察叔叔辛苦了」 父親與8歲女兒集滿70枚口罩送警

「爸爸，爸爸，我們可以送口罩給警察叔叔嗎？」基隆市一名8歲女童昨天下午拉著爸爸的手，走進基隆市警察局第三分局暖暖派出所，...

5歲童騎腳踏車撞特斯拉 警方依規酒測引議論

台中市大里區一名5歲男童昨天傍晚騎腳車撞到百萬特斯拉電動車，車主報案後，警方到場為5歲童進行酒測引發民眾議論，警方今天表...

影／海邊有亮光揮舞？女被大浪打落墜消波塊海巡急救援

海巡署第二岸巡隊長潭里安檢所海巡人員昨天晚間，在基隆潮境公園保育區巡邏時，發現海邊有疑似手電筒的亮光不斷揮舞，靠近查看發...

宜蘭壯濱路轎車撞電桿 1死2傷

宜蘭縣壯圍鄉壯濱路4段，昨晚有轎車撞電桿，造成車上3人，1死2傷慘劇。

20歲司機趕送貨 涉撞死婦人

林姓水果攤商昨天趕著將新鮮的水果送往泰山公有市場販賣，就在距離市場四百公尺路口，意外撞上騎車要前往醫院回診的黃姓婦人，黃婦雖經送醫急救，但仍因全身多處骨折不治，貨車駕駛被依過失致死罪移送新北地檢署。

特斯拉自撞 富二代身亡

桃園市龍潭區日前有輛特斯拉電動車往石門水庫方向行駛途中，突然自撞中央分隔島，整台車翻覆起火，消防人員趕抵現場將受困車內湯姓車主救出時，湯男已被燒成一具焦屍，詳細起火原因有待消防局火調科調查。

清潔員撿到75萬 整袋急送警

新北市萬里區方姓清潔隊員昨天在清掃馬路時，在龜吼公車站撿到一個袋子，裡面裝有七十五萬元現金，他第一時間把錢送到金山警分局萬里分駐所，警員聯繫丟錢的林姓老翁來認領，方拾金不昧的行為，讓老翁喜極而泣，直說「年輕人真好心」。

熱門新聞

檢疫違規遭罰30萬無力支付 韓籍夫婦桃機被攔下

居家檢疫同居男女失聯2天 今發現陳屍租屋處疑尋短

板橋驚傳國小童被推下樓？防疫校外人士不得進入警調查

昨天屋內還傳出電視聲 2名居家檢疫男女燒炭亡

恆春半島沙灘車意外 6歲男童意識模糊急送醫

桃園驚傳居家檢疫男女身亡 鄭文燦發臉書說明

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。