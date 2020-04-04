影／漁光島帳篷飛過來了？中山高「搭帳篷」網友歪樓

中山高北上268公里處嘉義水上路段，昨天下午約4時許被發現，不明原因出現1頂綠色帳篷在內側車道，帳棚撐開後架在高速公路面上，影響交通、車流變慢，民眾發現拍照上傳問「誰的帳蓬掉了？」引發網友「歪樓」戲稱「漁光島帳篷飛過來」、「帳篷裡會不會有四腳獸？」並笑稱「最近帳篷演很大！」

國道四隊表示，中山高268公里北上路段帳篷，昨天下午5時已由工務段排除。

上月28日下午，台南市安平區漁光島驚傳「春光外洩」，一對男女在沙灘搭起帳篷，不畏兩人身在大庭廣眾下，帳篷門簾也沒關，如天雷勾動地火般，在沙灘上「翻雲覆雨」，遭民眾側錄影片並上傳至網路，引發轟動。

楊姓網友昨天上傳的中山高水上段「搭起」的帳篷，網友戲稱「漁光島帳篷飛過來了！」並相互標註朋友，戲稱「你的帳篷飛到高速公路了」，笑稱帳篷已經「從漁光島紅到高速公路」。

網友還問「裡面有人嗎？光著屁股的人？」，上傳的楊姓網友則回應「我還拿望遠鏡在看，努力看都沒看到！」也讓緊繃的防疫期增加不少趣味、減少疫情壓力。