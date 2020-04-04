桃園居家檢疫男女屋內雙亡 葬儀社人員穿隔離衣運大體

桃園市一對正在居家檢疫中的同居男女昨天被發現陳屍租屋處，疑似燒炭輕生，由於2人3月31日才剛從日本返台，正逢新冠肺炎疫情嚴峻時期，備受各界關注，葬儀社人員也不敢大意，昨天深夜抵達該對男女同住的社區大樓，特地將2輛遺體接送車開到大樓地下室搬運，葬儀社人員則身穿全身隔離衣，並開車窗通風，以避免感染風險。

45歲吳姓男子與41歲邱姓女子同在桃園區一處社區大樓租屋同居，由於失聯多時，昨天被發現在屋內身亡，2人剛從日本返台，須居家檢疫14天至本月15日才能解除監測，這個時機點格外敏感，外界都關注木炭怎麼來？居家檢疫工作有無落實？

市府人員說，里幹事1日早上有聯繫到該對男女，當時都正常，未料2日再致電關懷時，手機有通未接，由於遲未聯絡不上，2日傍晚就會同警方到其租屋處查看，由於屋內還傳出有電視聲響，手機也無異常關機，警方也慎重其事，調閱全天候的監視器畫面，確認2人一整天都沒有外出。

3日當天由於里幹事從早上開始電聯，2名男女依舊手機未通，下午就立刻會同警方請房東到其租屋處開門，才發現2人已經陳屍屋內，至於木炭從何而來？目前交由警方調查，不排除原是家裡有的或是網購而來。

市府人員也表示，桃園居家檢疫對象很多，目前仍有四千多人，實務上確實有些居家檢疫對象不習慣接電話，不過第一線里幹事若當天真的沒連絡上，最遲隔天中午前一定要聯繫到，該案的里幹事處事積極，2日發現電話未通，就已先會同警方到租屋處查看，確認未外出才離去，未料隔天依舊未能通上電話，因而再通報警方上門找人。

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