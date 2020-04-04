騎樓、庇廊吸菸基隆7人被罰 杯子當菸灰缸2業者可罰5萬

基隆市政府比照台北市、新北市，自今年1月日起將7-ELEVEN、全家、OK、萊爾富等四大連鎖超商及星巴克、85度Ｃ、路易莎咖啡3家連鎖咖啡店門市前的共216家店的騎樓及庇廊全面禁菸，3個月宣導期過後，昨天首次稽查24處吸菸熱點，查獲7人違規吸菸，2處業者違規提供熄菸器具，依菸害防制法開罰，最高分別可罰1萬、5萬元。

特別的是，有2家店違規是因民眾自己以店內買的飲料杯子，喝完飲料後，在杯子內加水、放衛生紙當成菸灰缸，杯子內放了很多菸頭和菸灰，業者雖稱未主動提供，衛生局說，店家要善盡管理之義務，不能放任民眾違規吸菸，並使用熄菸器具，杯子視同業者提供熄菸器具。

衛生局長吳澤誠表示，1月2日至4月2日為宣導期，由場所管理單位進行宣導，4月3日起，違規者將依菸害防制法開罰。庇廊指的是建築物地面外牆面至道路界線間的空間，在上方只有遮蔽物覆蓋者。

衛生局企劃科長兼秘書莊慧文表示，昨天首次稽查，共查24處吸菸熱點，查獲7人違規吸菸者及2處業者違規提供熄菸器具，依菸害防制法第31條第1項規定，將分別處2千元以上1萬元以下，及1萬以上5萬元以下罰緩，請民眾注意，不要心存僥倖。

莊慧文說，昨天發現店家未提供菸灰缸，顯見宣導有成效，但有2家店前騎樓，民眾自己以店內買的飲料杯子，喝完飲料後，在杯子內加水、放衛生紙當成菸灰缸，杯子內放了很多菸頭和菸灰，如同菸灰缸使用，市府認定店家雖未提供菸灰缸，但未善盡管理之義務，因此除對吸菸者開罰外，也對業者祭出罰單，因此要請店家特別注意，如有類似情況應制止。

莊慧文表示，維護無菸環境需要大家共同努力，呼籲市民遵守騎樓、庇廊之禁菸規定，以營造清新健康的戶外無菸環境，目前正值防疫期間，希望民眾能趁機戒菸，可到基隆市72家戒菸合約機構參加「我戒菸-就健康」活動及「2020戒菸就贏」，歡迎18歲以上吸菸的「參賽者」與7歲以上不吸菸的「見證人」組隊參加，4月30日前完成報名，參賽者只要在5月2日至5月29日期間，連續4周完全不吸菸，就有機會抽中最高30萬獎金。

戒菸詳情請洽基隆市七區衛生所及其他機構（例如醫院、診所及藥局），或至基隆市衛生局官網／最新消息查詢。